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"الزياني": "اتفاق الرياض" خطوة تاريخية للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته

دعا القوى ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام والتمسك به

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الجمهورية اليمنية، ووصفه بأنه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي، واستعادة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، وخدمة المصالح العليا للشعب اليمني.

وثمَّن الأمين العام للمجلس الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، انطلاقًا من سياسة السعودية ومبادئها الراسخة في تغليب الحكمة والحوار، وحقن الدماء الزكية.

وأكد أن السعودية برهنت دائمًا حرصها على توحيد صفوف اليمنيين، وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية، ودعمها ومساندتها، وتلبية الاحتياجات المعيشية لليمنيين، وحفظ استقرار المنطقة، وتعزيز الأمن والسلم فيها.

ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني القوى اليمنية ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي، والتمسك به، ودعم جهود الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للخروج باليمن إلى مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف اليمني، ومساندة السلطة الشرعية في جهودها لإنهاء الصراع، والتوصل إلى حل سياسي سلمي وفق المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

اتفاق الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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"الزياني": "اتفاق الرياض" خطوة تاريخية للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته
سبق

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الجمهورية اليمنية، ووصفه بأنه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي، واستعادة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، وخدمة المصالح العليا للشعب اليمني.

وثمَّن الأمين العام للمجلس الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، انطلاقًا من سياسة السعودية ومبادئها الراسخة في تغليب الحكمة والحوار، وحقن الدماء الزكية.

وأكد أن السعودية برهنت دائمًا حرصها على توحيد صفوف اليمنيين، وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية، ودعمها ومساندتها، وتلبية الاحتياجات المعيشية لليمنيين، وحفظ استقرار المنطقة، وتعزيز الأمن والسلم فيها.

ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني القوى اليمنية ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي، والتمسك به، ودعم جهود الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للخروج باليمن إلى مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف اليمني، ومساندة السلطة الشرعية في جهودها لإنهاء الصراع، والتوصل إلى حل سياسي سلمي وفق المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
08:28 PM

"الزياني": "اتفاق الرياض" خطوة تاريخية للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته

دعا القوى ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام والتمسك به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الجمهورية اليمنية، ووصفه بأنه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي، واستعادة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، وخدمة المصالح العليا للشعب اليمني.

وثمَّن الأمين العام للمجلس الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، انطلاقًا من سياسة السعودية ومبادئها الراسخة في تغليب الحكمة والحوار، وحقن الدماء الزكية.

وأكد أن السعودية برهنت دائمًا حرصها على توحيد صفوف اليمنيين، وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية، ودعمها ومساندتها، وتلبية الاحتياجات المعيشية لليمنيين، وحفظ استقرار المنطقة، وتعزيز الأمن والسلم فيها.

ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني القوى اليمنية ومكونات المجتمع اليمني كافة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي، والتمسك به، ودعم جهود الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للخروج باليمن إلى مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف اليمني، ومساندة السلطة الشرعية في جهودها لإنهاء الصراع، والتوصل إلى حل سياسي سلمي وفق المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

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