حارس الشباب فاروق بن مصطفى يغادر إلى تونس

أعلن نادي الشباب، اليوم، مغادرة التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، إلى بلاده، بطائرة خاصة وفرتها السفارة التونسية لمواطنيها المقيمين في السعودية.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "غادر المحترف التونسي فاروق بن مصطفى مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهاً إلى بلاده، وذلك عبر طائرة خصصتها السفارة التونسية لمواطنيها المقيمين بالمملكة".

وسبق بن مصطفى بالعودة إلى بلدانهم كل من مدرب الفريق الإسباني لويس جارسيا وطاقمه الفني وأيضاً زملاؤه المحترفون الكولومبي دانيلو أسبيريا، والسنغالي الفرنسي ألفريد أندياي، والأرجنتيني كرستيان جوانكا، ذلك في ظل توقف الدوري منذ منتصف مارس الماضي.