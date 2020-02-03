الصين تمنع سفر مصريين للاشتباه في إصابتهما بـ"كورونا"

سجلت ارتفاعًا في درجة حرارتهما

منعت الصين سفر مواطنين مصريين على متن طائرة عائدة من مدينة ووهان؛ بسبب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر وزير الطيران المدني المصري محمد منار، اليوم (الاثنين).

وأفاد "منار" أنه "عند مغادرة الطائرة أمس الأراضي الصينية جرى تسجيل ارتفاع في درجة حرارتهما، ورفضت السلطات الصينية سفرهما"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن "ارتفاع درجات حرارة الراكبين لا يعني إصابتهما بفيروس كورونا، ولكن يمكن أن ترتفع الحرارة بسبب الإصابة بأي مرض آخر".

وبين أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال أي طائرات قادمة من الصين، وسيجري حجز المصريين العائدين من الصين لمدة 14 يومًا.