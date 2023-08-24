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الاحتراف : تسجيل أكثر من 500 لاعب منهم 120 أجنبيًا

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم السبت الموافق 24 أغسطس والتي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.

وكشفت اللجنة تقديم 385 طلبًا لتسجيل اللاعبين السعوديين مقابل 120 طلبًا للاعبين الأجانب و35 طلبًا للتسجيل للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 80 بطاقة دولية، مقابل إرسال80 بطاقة دولية.

وأوضحت اللجنة عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127 والتي بلغت 163، منها 19مخالصة مالية، مقابل 165 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 12 مخالصة مالية ، بينما بلغت عدد مخالصات للاعبين المواليد 20 مخالصة، منها واحدة مالية.

وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين، بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 35، وواحدة للاعبين المواليد ، و4 للأجانب.

ويُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى "الميركاتو الصيفي" ستغلق في 31 أغسطس الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاحتراف : تسجيل أكثر من 500 لاعب منهم 120 أجنبيًا
سبق

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم السبت الموافق 24 أغسطس والتي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.

وكشفت اللجنة تقديم 385 طلبًا لتسجيل اللاعبين السعوديين مقابل 120 طلبًا للاعبين الأجانب و35 طلبًا للتسجيل للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 80 بطاقة دولية، مقابل إرسال80 بطاقة دولية.

وأوضحت اللجنة عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127 والتي بلغت 163، منها 19مخالصة مالية، مقابل 165 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 12 مخالصة مالية ، بينما بلغت عدد مخالصات للاعبين المواليد 20 مخالصة، منها واحدة مالية.

وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين، بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 35، وواحدة للاعبين المواليد ، و4 للأجانب.

ويُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى "الميركاتو الصيفي" ستغلق في 31 أغسطس الجاري.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
09:28 PM

الاحتراف : تسجيل أكثر من 500 لاعب منهم 120 أجنبيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم السبت الموافق 24 أغسطس والتي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.

وكشفت اللجنة تقديم 385 طلبًا لتسجيل اللاعبين السعوديين مقابل 120 طلبًا للاعبين الأجانب و35 طلبًا للتسجيل للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 80 بطاقة دولية، مقابل إرسال80 بطاقة دولية.

وأوضحت اللجنة عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127 والتي بلغت 163، منها 19مخالصة مالية، مقابل 165 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 12 مخالصة مالية ، بينما بلغت عدد مخالصات للاعبين المواليد 20 مخالصة، منها واحدة مالية.

وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين، بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 35، وواحدة للاعبين المواليد ، و4 للأجانب.

ويُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى "الميركاتو الصيفي" ستغلق في 31 أغسطس الجاري.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,330
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,054
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,025
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,251

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