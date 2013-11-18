النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برنامج الابتعاث السعودي يوقّع اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني

ضمن خطط التطوير والبرنامج تابع لوزارة الرياضة

وقّع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني، ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها البرنامج التابع لوزارة الرياضة؛ حيث تُعد هذه الشراكة هي الثانية من نوعها مع الفِرَق الإسبانية العريقة؛ إذ شهد سبتمبر من العام 2020م، توقيعَ اتفاقية شراكة بين برنامج الابتعاث ونادي ريال سوسيداد الإسباني.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع الشراكة مع نادي فالنسيا أحد أعرق الأندية الإسبانية، والذي رسّخ مكانته في السنوات الأخيرة ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الأندية التي تحتضن أكبر عدد من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع أهداف وأساس برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، مع خالص الأمنيات أن تعود هذه الشراكات بالفائدة الكبيرة على لاعبي صقور المستقبل والوصول إلى أفضل المستويات، والاستفادة الكاملة من تبادل الخبرات مع النادي الإسباني".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تطوير لاعبي صقور المستقبل في البرنامج وتبادل الخبرات، من خلال تطبيق المنهجية المتبعة في نادي فالنسيا؛ حيث سيشارك الجهاز الفني بالنادي الإسباني في العمل الميداني لبرنامج الابتعاث، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات الافتراضية مع اللاعبين والمدربين، وإقامة ندوات بين المسؤولين في مجالات مختلفة مثل: الإعداد البدني، وتدريب حراس المرمى، والتغذية، والكشافين، إلى جانب تنظيم رحلات إلى المدينة الرياضية في باتيرنا، لحضور جلسات تدريبية عالية الأداء ولعب مباريات ودية ضد فِرَق أكاديمية فالنسيا.

كما تتضمن الاتفاقية دعم البرامج التي ينظمها معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، والذي يهتم بتأسيس المدربين في المجال الرياضي وعقد ندوات ومؤتمرات في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برنامج الابتعاث السعودي يوقّع اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني
سبق

وقّع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني، ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها البرنامج التابع لوزارة الرياضة؛ حيث تُعد هذه الشراكة هي الثانية من نوعها مع الفِرَق الإسبانية العريقة؛ إذ شهد سبتمبر من العام 2020م، توقيعَ اتفاقية شراكة بين برنامج الابتعاث ونادي ريال سوسيداد الإسباني.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع الشراكة مع نادي فالنسيا أحد أعرق الأندية الإسبانية، والذي رسّخ مكانته في السنوات الأخيرة ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الأندية التي تحتضن أكبر عدد من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع أهداف وأساس برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، مع خالص الأمنيات أن تعود هذه الشراكات بالفائدة الكبيرة على لاعبي صقور المستقبل والوصول إلى أفضل المستويات، والاستفادة الكاملة من تبادل الخبرات مع النادي الإسباني".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تطوير لاعبي صقور المستقبل في البرنامج وتبادل الخبرات، من خلال تطبيق المنهجية المتبعة في نادي فالنسيا؛ حيث سيشارك الجهاز الفني بالنادي الإسباني في العمل الميداني لبرنامج الابتعاث، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات الافتراضية مع اللاعبين والمدربين، وإقامة ندوات بين المسؤولين في مجالات مختلفة مثل: الإعداد البدني، وتدريب حراس المرمى، والتغذية، والكشافين، إلى جانب تنظيم رحلات إلى المدينة الرياضية في باتيرنا، لحضور جلسات تدريبية عالية الأداء ولعب مباريات ودية ضد فِرَق أكاديمية فالنسيا.

كما تتضمن الاتفاقية دعم البرامج التي ينظمها معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، والذي يهتم بتأسيس المدربين في المجال الرياضي وعقد ندوات ومؤتمرات في المملكة.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:48 PM

برنامج الابتعاث السعودي يوقّع اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني

ضمن خطط التطوير والبرنامج تابع لوزارة الرياضة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
50

وقّع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني، ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها البرنامج التابع لوزارة الرياضة؛ حيث تُعد هذه الشراكة هي الثانية من نوعها مع الفِرَق الإسبانية العريقة؛ إذ شهد سبتمبر من العام 2020م، توقيعَ اتفاقية شراكة بين برنامج الابتعاث ونادي ريال سوسيداد الإسباني.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع الشراكة مع نادي فالنسيا أحد أعرق الأندية الإسبانية، والذي رسّخ مكانته في السنوات الأخيرة ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الأندية التي تحتضن أكبر عدد من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع أهداف وأساس برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، مع خالص الأمنيات أن تعود هذه الشراكات بالفائدة الكبيرة على لاعبي صقور المستقبل والوصول إلى أفضل المستويات، والاستفادة الكاملة من تبادل الخبرات مع النادي الإسباني".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تطوير لاعبي صقور المستقبل في البرنامج وتبادل الخبرات، من خلال تطبيق المنهجية المتبعة في نادي فالنسيا؛ حيث سيشارك الجهاز الفني بالنادي الإسباني في العمل الميداني لبرنامج الابتعاث، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات الافتراضية مع اللاعبين والمدربين، وإقامة ندوات بين المسؤولين في مجالات مختلفة مثل: الإعداد البدني، وتدريب حراس المرمى، والتغذية، والكشافين، إلى جانب تنظيم رحلات إلى المدينة الرياضية في باتيرنا، لحضور جلسات تدريبية عالية الأداء ولعب مباريات ودية ضد فِرَق أكاديمية فالنسيا.

كما تتضمن الاتفاقية دعم البرامج التي ينظمها معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، والذي يهتم بتأسيس المدربين في المجال الرياضي وعقد ندوات ومؤتمرات في المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,616
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,209
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,237

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة