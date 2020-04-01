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القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد إيقاف محال الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:51 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:58 PM

القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
13,680

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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