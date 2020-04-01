وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل عبدالله البرقاوي سبق 2020-04-01 علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا. وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:51 PM

اخر تعديل 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 09:58 PM

القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل





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علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.