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"المركزي" يعلن اعتماد منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة

لتطوير وطرح منتجات جديدة ومبتكرة وتحقيقًا لمستهدفات القطاع المالي

أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودي، في خطوة تأتي امتدادًا للجهود في دعم قطاع التأمين؛ لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا، باستخدام تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه الفعال، وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق، وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS)، وتقنية أشعة الليزر، وذلك في الأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدام مثل هذه المركبات ذاتية القيادة.

وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لجهود البنك المركزي السعودي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في المملكة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان توفرها للإسهام في تلبية احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين، وتوفير أدوات إدارة المخاطر اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المركزي" يعلن اعتماد منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودي، في خطوة تأتي امتدادًا للجهود في دعم قطاع التأمين؛ لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا، باستخدام تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه الفعال، وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق، وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS)، وتقنية أشعة الليزر، وذلك في الأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدام مثل هذه المركبات ذاتية القيادة.

وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لجهود البنك المركزي السعودي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في المملكة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان توفرها للإسهام في تلبية احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين، وتوفير أدوات إدارة المخاطر اللازمة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
06:52 PM

"المركزي" يعلن اعتماد منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة

لتطوير وطرح منتجات جديدة ومبتكرة وتحقيقًا لمستهدفات القطاع المالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودي، في خطوة تأتي امتدادًا للجهود في دعم قطاع التأمين؛ لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا، باستخدام تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه الفعال، وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق، وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS)، وتقنية أشعة الليزر، وذلك في الأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدام مثل هذه المركبات ذاتية القيادة.

وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لجهود البنك المركزي السعودي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في المملكة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان توفرها للإسهام في تلبية احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين، وتوفير أدوات إدارة المخاطر اللازمة.

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