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"سمية البلوي" تحصد درجة الماجستير بـ"امتياز"

حصلت الطالبة سمية بنت صالح أبو حِدّه البلوي، على درجة الماجستير في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

تكوّنت لجنة المناقشة العلمية لبحثها المعنون بـ"النمط القيادي السائد في إدارة التعليم بمنطقة تبوك وعلاقته بالصمت التنظيمي" من: الأستاذ الدكتور تركي بن كديميس العتيبي أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى مناقشاً خارجياً ، والدكتورة نوف بنت خلف الحضرمي أستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بجامعة تبوك مناقشاً داخلياً ، والدكتور محمد بن عثمان الثبيتي أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة تبوك مقرراً ومشرفاً على الرسالة.

خالص التهاني للباحثة سمية البلوي وأسرتها الكريمة ؛ لحصولها على هذه الدرجة العلمية.

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"سمية البلوي" تحصد درجة الماجستير بـ"امتياز"
سبق

حصلت الطالبة سمية بنت صالح أبو حِدّه البلوي، على درجة الماجستير في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

تكوّنت لجنة المناقشة العلمية لبحثها المعنون بـ"النمط القيادي السائد في إدارة التعليم بمنطقة تبوك وعلاقته بالصمت التنظيمي" من: الأستاذ الدكتور تركي بن كديميس العتيبي أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى مناقشاً خارجياً ، والدكتورة نوف بنت خلف الحضرمي أستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بجامعة تبوك مناقشاً داخلياً ، والدكتور محمد بن عثمان الثبيتي أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة تبوك مقرراً ومشرفاً على الرسالة.

خالص التهاني للباحثة سمية البلوي وأسرتها الكريمة ؛ لحصولها على هذه الدرجة العلمية.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
04:43 PM

"سمية البلوي" تحصد درجة الماجستير بـ"امتياز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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حصلت الطالبة سمية بنت صالح أبو حِدّه البلوي، على درجة الماجستير في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

تكوّنت لجنة المناقشة العلمية لبحثها المعنون بـ"النمط القيادي السائد في إدارة التعليم بمنطقة تبوك وعلاقته بالصمت التنظيمي" من: الأستاذ الدكتور تركي بن كديميس العتيبي أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى مناقشاً خارجياً ، والدكتورة نوف بنت خلف الحضرمي أستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بجامعة تبوك مناقشاً داخلياً ، والدكتور محمد بن عثمان الثبيتي أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة تبوك مقرراً ومشرفاً على الرسالة.

خالص التهاني للباحثة سمية البلوي وأسرتها الكريمة ؛ لحصولها على هذه الدرجة العلمية.

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