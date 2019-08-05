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"محافظ الطائف" يتفقد المراكز الصحية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

شدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية للحجاج

تفقّد محافظ الطائف سعد الميموني مركز المراقبة الصحية في مطار الطائف؛ للاطلاع على الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن عبر المنفذ الجوي.

واطلع الميموني على الأعمال التي يقوم بها المركز في سبيل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذين يصلون إلى المطار بينها الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية.

وتجوّل في أرجاء مركز المراقبة الصحية، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس عن المهام المختلفة، والخدمات المقدمة عبر هذا المنفذ الحيوي والهام؛ لافتًا إلى أن مركز المراقبة الصحية بالمطار يضم فريقًا متكاملًا ومتخصصًا في التوعية والطب الوقائي، إضافة إلى وجود مركز صحي يضم العيادات الطبية، وقسم الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، كما زود المركز بسيارة إسعاف، وعربة " قلف" من أجل التدخل السريع في الحالات الطارئة.

وقام الميموني بزيارة مماثلة إلى المراكز الصحية في ميقات "قرن المنازل"، و"المركز الموسمي بالبهيتة" اطلع خلالها على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" تقوم حاليًا بتشغيل 8 مراكز إسعافية على مدار الساعة، روعي في تشغيلها وقوعها على طرقات ضيوف الرحمن، وكذلك تجنيد 15 مستشفى ورفع جاهزيتها، والعمل على تجهيز فِرَق طبية ميدانية متحركة على مدار الساعة، وتوفير كميات من الدم ومشتقاته، والعمل على نشر التوعية الصحية في جميع المواقع التي يمر بها ضيوف الرحمن.

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"محافظ الطائف" يتفقد المراكز الصحية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
سبق

تفقّد محافظ الطائف سعد الميموني مركز المراقبة الصحية في مطار الطائف؛ للاطلاع على الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن عبر المنفذ الجوي.

واطلع الميموني على الأعمال التي يقوم بها المركز في سبيل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذين يصلون إلى المطار بينها الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية.

وتجوّل في أرجاء مركز المراقبة الصحية، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس عن المهام المختلفة، والخدمات المقدمة عبر هذا المنفذ الحيوي والهام؛ لافتًا إلى أن مركز المراقبة الصحية بالمطار يضم فريقًا متكاملًا ومتخصصًا في التوعية والطب الوقائي، إضافة إلى وجود مركز صحي يضم العيادات الطبية، وقسم الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، كما زود المركز بسيارة إسعاف، وعربة " قلف" من أجل التدخل السريع في الحالات الطارئة.

وقام الميموني بزيارة مماثلة إلى المراكز الصحية في ميقات "قرن المنازل"، و"المركز الموسمي بالبهيتة" اطلع خلالها على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" تقوم حاليًا بتشغيل 8 مراكز إسعافية على مدار الساعة، روعي في تشغيلها وقوعها على طرقات ضيوف الرحمن، وكذلك تجنيد 15 مستشفى ورفع جاهزيتها، والعمل على تجهيز فِرَق طبية ميدانية متحركة على مدار الساعة، وتوفير كميات من الدم ومشتقاته، والعمل على نشر التوعية الصحية في جميع المواقع التي يمر بها ضيوف الرحمن.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:09 PM

"محافظ الطائف" يتفقد المراكز الصحية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

شدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية للحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تفقّد محافظ الطائف سعد الميموني مركز المراقبة الصحية في مطار الطائف؛ للاطلاع على الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن عبر المنفذ الجوي.

واطلع الميموني على الأعمال التي يقوم بها المركز في سبيل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذين يصلون إلى المطار بينها الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية.

وتجوّل في أرجاء مركز المراقبة الصحية، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس عن المهام المختلفة، والخدمات المقدمة عبر هذا المنفذ الحيوي والهام؛ لافتًا إلى أن مركز المراقبة الصحية بالمطار يضم فريقًا متكاملًا ومتخصصًا في التوعية والطب الوقائي، إضافة إلى وجود مركز صحي يضم العيادات الطبية، وقسم الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، كما زود المركز بسيارة إسعاف، وعربة " قلف" من أجل التدخل السريع في الحالات الطارئة.

وقام الميموني بزيارة مماثلة إلى المراكز الصحية في ميقات "قرن المنازل"، و"المركز الموسمي بالبهيتة" اطلع خلالها على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وشدد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" تقوم حاليًا بتشغيل 8 مراكز إسعافية على مدار الساعة، روعي في تشغيلها وقوعها على طرقات ضيوف الرحمن، وكذلك تجنيد 15 مستشفى ورفع جاهزيتها، والعمل على تجهيز فِرَق طبية ميدانية متحركة على مدار الساعة، وتوفير كميات من الدم ومشتقاته، والعمل على نشر التوعية الصحية في جميع المواقع التي يمر بها ضيوف الرحمن.

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