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مصر تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مجاهد :إجمالي الإصابات بلغ 105033 بينهم 98011 متعافياً

سجلت مصر 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 11 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد عقب هذه الحصيلة 105033 حالةً، ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 91 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98011 حالةً.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 11 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد عقب هذه الحصيلة 105033 حالةً، ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 91 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98011 حالةً.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
01:43 AM

مصر تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

مجاهد :إجمالي الإصابات بلغ 105033 بينهم 98011 متعافياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مصر 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 11 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً.. أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين في البلاد عقب هذه الحصيلة 105033 حالةً، ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 91 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98011 حالةً.

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