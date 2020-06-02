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بعد الحصول على الضوء الأخضر.. استئناف الدوري الأوزبكي 13 يونيو

بعد التوقف منذ مارس.. في افتتاح الجولة الرابعة

تستعد أوزبكستان للانضمام إلى قائمة الدول التي تستأنف منافسات بطولة الدوري المحلي اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل؛ حيث حصلت بطولة دوري السوبر الأوزبكي على الضوء الأخضر من أجل العودة.

وستكون جميع الأندية جاهزة للمنافسة، التي تبدأ بإقامة مباراتين يوم السبت 13 يونيو ضمن الجولة الرابعة.

وكان الدوري الأوزبكي توقف إلى جانب معظم البطولات في العالم، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من 15 مارس الماضي؛ حيث أقيمت مباريات في الأسابيع الثلاثة الأولى، ومن المقرر أن تختتم البطولة في شهر ديسمبر القادم.

وأعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم في بيان صحفي برنامج المباريات في الجولات العشر المقبلة؛ حيث تختتم مباريات النصف الأول من البطولة في مطلع شهر أغسطس.

وأوضح البيان أنه سيكون هناك مجال لعمل تغييرات مستقبلية في برنامج المباريات، نتيجة للتعديلات المرتقبة في روزنامة المباريات الدولية ودوري أبطال آسيا 2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد الحصول على الضوء الأخضر.. استئناف الدوري الأوزبكي 13 يونيو
سبق

تستعد أوزبكستان للانضمام إلى قائمة الدول التي تستأنف منافسات بطولة الدوري المحلي اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل؛ حيث حصلت بطولة دوري السوبر الأوزبكي على الضوء الأخضر من أجل العودة.

وستكون جميع الأندية جاهزة للمنافسة، التي تبدأ بإقامة مباراتين يوم السبت 13 يونيو ضمن الجولة الرابعة.

وكان الدوري الأوزبكي توقف إلى جانب معظم البطولات في العالم، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من 15 مارس الماضي؛ حيث أقيمت مباريات في الأسابيع الثلاثة الأولى، ومن المقرر أن تختتم البطولة في شهر ديسمبر القادم.

وأعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم في بيان صحفي برنامج المباريات في الجولات العشر المقبلة؛ حيث تختتم مباريات النصف الأول من البطولة في مطلع شهر أغسطس.

وأوضح البيان أنه سيكون هناك مجال لعمل تغييرات مستقبلية في برنامج المباريات، نتيجة للتعديلات المرتقبة في روزنامة المباريات الدولية ودوري أبطال آسيا 2020.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:58 PM

بعد الحصول على الضوء الأخضر.. استئناف الدوري الأوزبكي 13 يونيو

بعد التوقف منذ مارس.. في افتتاح الجولة الرابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد أوزبكستان للانضمام إلى قائمة الدول التي تستأنف منافسات بطولة الدوري المحلي اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل؛ حيث حصلت بطولة دوري السوبر الأوزبكي على الضوء الأخضر من أجل العودة.

وستكون جميع الأندية جاهزة للمنافسة، التي تبدأ بإقامة مباراتين يوم السبت 13 يونيو ضمن الجولة الرابعة.

وكان الدوري الأوزبكي توقف إلى جانب معظم البطولات في العالم، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من 15 مارس الماضي؛ حيث أقيمت مباريات في الأسابيع الثلاثة الأولى، ومن المقرر أن تختتم البطولة في شهر ديسمبر القادم.

وأعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم في بيان صحفي برنامج المباريات في الجولات العشر المقبلة؛ حيث تختتم مباريات النصف الأول من البطولة في مطلع شهر أغسطس.

وأوضح البيان أنه سيكون هناك مجال لعمل تغييرات مستقبلية في برنامج المباريات، نتيجة للتعديلات المرتقبة في روزنامة المباريات الدولية ودوري أبطال آسيا 2020.

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