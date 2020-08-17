النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض

وجَّه أمين منطقة الرياض بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة، وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مَن يثبت تجاوزه عليها.


وكانت المواطنة قد اشتكت في مقاطع فيديو متداولة من مصادرة عربتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض
سبق

وجَّه أمين منطقة الرياض بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة، وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مَن يثبت تجاوزه عليها.


وكانت المواطنة قد اشتكت في مقاطع فيديو متداولة من مصادرة عربتها.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:57 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
12:46 AM

توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,925

وجَّه أمين منطقة الرياض بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة، وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مَن يثبت تجاوزه عليها.


وكانت المواطنة قد اشتكت في مقاطع فيديو متداولة من مصادرة عربتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,350
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,728

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة