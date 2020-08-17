توجيه بالتحقيق في واقعة مصادرة عربة مواطنة في الرياض

وجَّه أمين منطقة الرياض بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة، وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مَن يثبت تجاوزه عليها.



وكانت المواطنة قد اشتكت في مقاطع فيديو متداولة من مصادرة عربتها.