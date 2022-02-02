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غينيا بيساو.. الرئيس يؤكد: الوضع تحت السيطرة بعد محاولة الانقلاب العسكري

قال إن حكومته تسيطر على الوضع في البلاد

أكد رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، أن حكومته تسيطر على الوضع في البلاد، بعد محاولة انقلابية أوقعت العديد من القتلى، في أحدث فصول الانقلابات في غرب إفريقيا.

وعقد "إمبالو" مساء أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًّا بدا فيه سالمًا هادئًا، بعد ما حوصر مع الوزراء في مقر الحكومة الذي شهد محيطه بعد الظهر تبادلًا لإطلاق النار لساعات.

وفي تصريح للصحافيين قال الرئيس: "كان بإمكان المنفّذين أن يتحدثوا إليّ قبل هذه الأحداث الدامية التي أوقعت العديد من القتلى والمصابين بجروح بالغة"؛ دون أن يحدد بشكل واضح هوية منفّذي المحاولة الانقلابية التي قال إن دوافعها "قرارات (كان قد) اتخذها، خصوصًا مكافحة المخدرات والفساد".

وشدد على أن العملية كانت "مُعدة ومنظمة"؛ إلا أنه أصر على أنها "معزولة". وروى الرئيس أنه وجد نفسه "محاصرًا بإطلاق نار من أسلحة ثقيلة على مدى خمس ساعات"، ومعه أحد مساعديه وحارسان شخصيان ووزيرة؛ مشيرًا إلى أن المعارك أوقعت "العديد من القتلى".

وشجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب" في غينيا بيساو.

غينيا بيساو

الرئيسية/ أخبار العالم

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غينيا بيساو.. الرئيس يؤكد: الوضع تحت السيطرة بعد محاولة الانقلاب العسكري
سبق

أكد رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، أن حكومته تسيطر على الوضع في البلاد، بعد محاولة انقلابية أوقعت العديد من القتلى، في أحدث فصول الانقلابات في غرب إفريقيا.

وعقد "إمبالو" مساء أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًّا بدا فيه سالمًا هادئًا، بعد ما حوصر مع الوزراء في مقر الحكومة الذي شهد محيطه بعد الظهر تبادلًا لإطلاق النار لساعات.

وفي تصريح للصحافيين قال الرئيس: "كان بإمكان المنفّذين أن يتحدثوا إليّ قبل هذه الأحداث الدامية التي أوقعت العديد من القتلى والمصابين بجروح بالغة"؛ دون أن يحدد بشكل واضح هوية منفّذي المحاولة الانقلابية التي قال إن دوافعها "قرارات (كان قد) اتخذها، خصوصًا مكافحة المخدرات والفساد".

وشدد على أن العملية كانت "مُعدة ومنظمة"؛ إلا أنه أصر على أنها "معزولة". وروى الرئيس أنه وجد نفسه "محاصرًا بإطلاق نار من أسلحة ثقيلة على مدى خمس ساعات"، ومعه أحد مساعديه وحارسان شخصيان ووزيرة؛ مشيرًا إلى أن المعارك أوقعت "العديد من القتلى".

وشجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب" في غينيا بيساو.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:41 AM

غينيا بيساو.. الرئيس يؤكد: الوضع تحت السيطرة بعد محاولة الانقلاب العسكري

قال إن حكومته تسيطر على الوضع في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، أن حكومته تسيطر على الوضع في البلاد، بعد محاولة انقلابية أوقعت العديد من القتلى، في أحدث فصول الانقلابات في غرب إفريقيا.

وعقد "إمبالو" مساء أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًّا بدا فيه سالمًا هادئًا، بعد ما حوصر مع الوزراء في مقر الحكومة الذي شهد محيطه بعد الظهر تبادلًا لإطلاق النار لساعات.

وفي تصريح للصحافيين قال الرئيس: "كان بإمكان المنفّذين أن يتحدثوا إليّ قبل هذه الأحداث الدامية التي أوقعت العديد من القتلى والمصابين بجروح بالغة"؛ دون أن يحدد بشكل واضح هوية منفّذي المحاولة الانقلابية التي قال إن دوافعها "قرارات (كان قد) اتخذها، خصوصًا مكافحة المخدرات والفساد".

وشدد على أن العملية كانت "مُعدة ومنظمة"؛ إلا أنه أصر على أنها "معزولة". وروى الرئيس أنه وجد نفسه "محاصرًا بإطلاق نار من أسلحة ثقيلة على مدى خمس ساعات"، ومعه أحد مساعديه وحارسان شخصيان ووزيرة؛ مشيرًا إلى أن المعارك أوقعت "العديد من القتلى".

وشجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب" في غينيا بيساو.

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