"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 140 طناً من السلال الغذائية في تعز

استفاد منها 7.872 فرداً في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة

‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.

وشمل التوزيع مناطق: جبل جرة، والزنوج، والمجلية، والجمهوري، وسوق الصميل، والأصنج بمديرية القاهرة، ومناطق المحوى، وبير باشا، والظهرة، والدار، ووادي القاضي، والمناخ، وصينة، والحبيل، والجراجر، وعمد، والثلاثين، والمطار القديم، والدمينة، والحصب بمديرية المظفر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.