النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 140 طناً من السلال الغذائية في تعز

استفاد منها 7.872 فرداً في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة

‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.

وشمل التوزيع مناطق: جبل جرة، والزنوج، والمجلية، والجمهوري، وسوق الصميل، والأصنج بمديرية القاهرة، ومناطق المحوى، وبير باشا، والظهرة، والدار، ووادي القاضي، والمناخ، وصينة، والحبيل، والجراجر، وعمد، والثلاثين، والمطار القديم، والدمينة، والحصب بمديرية المظفر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 140 طناً من السلال الغذائية في تعز
سبق

‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.

وشمل التوزيع مناطق: جبل جرة، والزنوج، والمجلية، والجمهوري، وسوق الصميل، والأصنج بمديرية القاهرة، ومناطق المحوى، وبير باشا، والظهرة، والدار، ووادي القاضي، والمناخ، وصينة، والحبيل، والجراجر، وعمد، والثلاثين، والمطار القديم، والدمينة، والحصب بمديرية المظفر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:37 PM

"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 140 طناً من السلال الغذائية في تعز

استفاد منها 7.872 فرداً في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
419

‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.

وشمل التوزيع مناطق: جبل جرة، والزنوج، والمجلية، والجمهوري، وسوق الصميل، والأصنج بمديرية القاهرة، ومناطق المحوى، وبير باشا، والظهرة، والدار، ووادي القاضي، والمناخ، وصينة، والحبيل، والجراجر، وعمد، والثلاثين، والمطار القديم، والدمينة، والحصب بمديرية المظفر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة