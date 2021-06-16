"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 140 طناً من السلال الغذائية في تعز
استفاد منها 7.872 فرداً في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.
"إغاثي الملك" يوزّع أكثر من 140 طناً من السلال الغذائية في تعز
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-16
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 140 طناً و384 كيلوغراماً من السلال الغذائية للنازحين والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي القاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 7.872 فرداً.