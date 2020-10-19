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"آل حيدر" مساعدة لمدير "صحة نجران" للتميز المؤسسي

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، قرارًا بتكليف الأخصائية مريم آل حيدر، مساعدة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للتميز المؤسسي.

ونص القرار على منح الصلاحيات لـ"آل حيدر" لمدة عام اعتبارًا من اليوم، الموافق 19 أكتوبر 2020.

وتمتلك "آل حيدر" المؤهلات والخبرات الإدارية التي تؤهلها للموقع الجديد، وتعد أول امرأة تتولى منصبًا قياديًا بصحة نجران، ضمن السعي إلى إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية من الجنسين، لرفع جودة العمل وتطويره.

بدورها، قدمت الأخصائية مريم آل حيدر، شكرها لمدير عام صحة نجران، على هذه الثقة، سائلة الله -عز وجل- أن تكون عند حسن ظن الجميع.

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"آل حيدر" مساعدة لمدير "صحة نجران" للتميز المؤسسي
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، قرارًا بتكليف الأخصائية مريم آل حيدر، مساعدة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للتميز المؤسسي.

ونص القرار على منح الصلاحيات لـ"آل حيدر" لمدة عام اعتبارًا من اليوم، الموافق 19 أكتوبر 2020.

وتمتلك "آل حيدر" المؤهلات والخبرات الإدارية التي تؤهلها للموقع الجديد، وتعد أول امرأة تتولى منصبًا قياديًا بصحة نجران، ضمن السعي إلى إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية من الجنسين، لرفع جودة العمل وتطويره.

بدورها، قدمت الأخصائية مريم آل حيدر، شكرها لمدير عام صحة نجران، على هذه الثقة، سائلة الله -عز وجل- أن تكون عند حسن ظن الجميع.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:39 PM

"آل حيدر" مساعدة لمدير "صحة نجران" للتميز المؤسسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، قرارًا بتكليف الأخصائية مريم آل حيدر، مساعدة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للتميز المؤسسي.

ونص القرار على منح الصلاحيات لـ"آل حيدر" لمدة عام اعتبارًا من اليوم، الموافق 19 أكتوبر 2020.

وتمتلك "آل حيدر" المؤهلات والخبرات الإدارية التي تؤهلها للموقع الجديد، وتعد أول امرأة تتولى منصبًا قياديًا بصحة نجران، ضمن السعي إلى إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية من الجنسين، لرفع جودة العمل وتطويره.

بدورها، قدمت الأخصائية مريم آل حيدر، شكرها لمدير عام صحة نجران، على هذه الثقة، سائلة الله -عز وجل- أن تكون عند حسن ظن الجميع.

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