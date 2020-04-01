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المملكة تشارك في الاجتماع الافتراضي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض للتنمية المستدامة

"التميمي": التواصل الآمن بات اليوم مطلباً مهماً في ظل اعتماد إجراءات العمل عن بعد

شارك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد افتراضياً مساء اليوم، وبحضور قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية والدولية والخاصة، لمناقشة سبل تسخير التقنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) العالمية.

وخلال الاجتماع ألقى المحافظ التميمي كلمةً أعرب فيها عن حرص المملكة والتزامها بمكافحة هذه الجائحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، على صعيد القطاعات ذات الدور المحوري في هذه الأزمة، بما فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن التواصل الآمن بات اليوم مطلباً مهماً، في ظل اعتماد إجراءات العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي التي اتخذتها معظم البلدان، موضحاً أن المملكة شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية إقبالاً متزايداً على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما زاد في استهلاك البيانات بنسبة وصلت إلى 33 %.

كما أكد أن المملكة اتخذت تدابير مبكرة لتسخير التقنية في خدمة العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرزها تزويد مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بترددات إضافية، وإصدار إرشادات وسياسات لتسهيل العمل عن بعد في الجهات الحكومية، وإتاحة الوصول المجاني للمنصات التعليمية والصحية، وتفعيل تطبيقات خدمات التوصيل وحلول الدفع الإلكتروني مع الإلزام بالتدابير الصحية.

وفي ختام الاجتماع؛ أصدرت اللجنة بياناً يؤكد على أهمية تنسيق الجهود وتكاملها في سبيل تحقيق أهدافٍ شملت تيسير الوصول للتقنية وضمان استمراريتها وحماية بنيتها التحتية.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع الافتراضي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تشارك في الاجتماع الافتراضي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض للتنمية المستدامة
سبق

شارك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد افتراضياً مساء اليوم، وبحضور قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية والدولية والخاصة، لمناقشة سبل تسخير التقنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) العالمية.

وخلال الاجتماع ألقى المحافظ التميمي كلمةً أعرب فيها عن حرص المملكة والتزامها بمكافحة هذه الجائحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، على صعيد القطاعات ذات الدور المحوري في هذه الأزمة، بما فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن التواصل الآمن بات اليوم مطلباً مهماً، في ظل اعتماد إجراءات العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي التي اتخذتها معظم البلدان، موضحاً أن المملكة شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية إقبالاً متزايداً على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما زاد في استهلاك البيانات بنسبة وصلت إلى 33 %.

كما أكد أن المملكة اتخذت تدابير مبكرة لتسخير التقنية في خدمة العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرزها تزويد مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بترددات إضافية، وإصدار إرشادات وسياسات لتسهيل العمل عن بعد في الجهات الحكومية، وإتاحة الوصول المجاني للمنصات التعليمية والصحية، وتفعيل تطبيقات خدمات التوصيل وحلول الدفع الإلكتروني مع الإلزام بالتدابير الصحية.

وفي ختام الاجتماع؛ أصدرت اللجنة بياناً يؤكد على أهمية تنسيق الجهود وتكاملها في سبيل تحقيق أهدافٍ شملت تيسير الوصول للتقنية وضمان استمراريتها وحماية بنيتها التحتية.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:06 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:02 AM

المملكة تشارك في الاجتماع الافتراضي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض للتنمية المستدامة

"التميمي": التواصل الآمن بات اليوم مطلباً مهماً في ظل اعتماد إجراءات العمل عن بعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد افتراضياً مساء اليوم، وبحضور قادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية والدولية والخاصة، لمناقشة سبل تسخير التقنية في مكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) العالمية.

وخلال الاجتماع ألقى المحافظ التميمي كلمةً أعرب فيها عن حرص المملكة والتزامها بمكافحة هذه الجائحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، على صعيد القطاعات ذات الدور المحوري في هذه الأزمة، بما فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن التواصل الآمن بات اليوم مطلباً مهماً، في ظل اعتماد إجراءات العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي التي اتخذتها معظم البلدان، موضحاً أن المملكة شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية إقبالاً متزايداً على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما زاد في استهلاك البيانات بنسبة وصلت إلى 33 %.

كما أكد أن المملكة اتخذت تدابير مبكرة لتسخير التقنية في خدمة العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرزها تزويد مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بترددات إضافية، وإصدار إرشادات وسياسات لتسهيل العمل عن بعد في الجهات الحكومية، وإتاحة الوصول المجاني للمنصات التعليمية والصحية، وتفعيل تطبيقات خدمات التوصيل وحلول الدفع الإلكتروني مع الإلزام بالتدابير الصحية.

وفي ختام الاجتماع؛ أصدرت اللجنة بياناً يؤكد على أهمية تنسيق الجهود وتكاملها في سبيل تحقيق أهدافٍ شملت تيسير الوصول للتقنية وضمان استمراريتها وحماية بنيتها التحتية.

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