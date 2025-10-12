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"السحب الممطرة قد تعود".. أعلى درجة حرارة في العالم بجدة و"المسند" يكشف السبب

قال: رغم أن الكتلة الهوائية المعتدلة متوغلة في أجواء معظم المناطق في #السعودية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن السحب الممطرة قد تعود مجددًا في أجواء جبال السروات على أجزاء محدودة من مناطق #جازان #عسير #الباحة.

وكشف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم، عن أن "محافظة جدة سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة ماضية".

وقال: "جاءت #جدة في أعلى القائمة بدرجات الحرارة المسجلة، على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة المتوغلة في أجواء معظم المناطق في #السعودية، وقد يكون السبب سيادة الرياح الشرقية الجافة والحارة والهابطة من المرتفعات إلى السهل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السحب الممطرة قد تعود".. أعلى درجة حرارة في العالم بجدة و"المسند" يكشف السبب
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن السحب الممطرة قد تعود مجددًا في أجواء جبال السروات على أجزاء محدودة من مناطق #جازان #عسير #الباحة.

وكشف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم، عن أن "محافظة جدة سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة ماضية".

وقال: "جاءت #جدة في أعلى القائمة بدرجات الحرارة المسجلة، على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة المتوغلة في أجواء معظم المناطق في #السعودية، وقد يكون السبب سيادة الرياح الشرقية الجافة والحارة والهابطة من المرتفعات إلى السهل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
09:12 AM

"السحب الممطرة قد تعود".. أعلى درجة حرارة في العالم بجدة و"المسند" يكشف السبب

قال: رغم أن الكتلة الهوائية المعتدلة متوغلة في أجواء معظم المناطق في #السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن السحب الممطرة قد تعود مجددًا في أجواء جبال السروات على أجزاء محدودة من مناطق #جازان #عسير #الباحة.

وكشف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم، عن أن "محافظة جدة سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة ماضية".

وقال: "جاءت #جدة في أعلى القائمة بدرجات الحرارة المسجلة، على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة المتوغلة في أجواء معظم المناطق في #السعودية، وقد يكون السبب سيادة الرياح الشرقية الجافة والحارة والهابطة من المرتفعات إلى السهل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).

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