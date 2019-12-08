خبراء لـ"سبق": أسعار "نارية" لحجوزات الطيران بسبب نهاية العام وإجازة المنتصف

ارتفاع في الطلب على السفر للوجهات الداخلية والخارجية

أكد العديد من مدراء وكالات السفر والسياحة أن حجوازت الطيران بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وبسبب تزامنها مع إجازة منتصف العام الدراسي، والتى تبدأ في أول يناير، 2020، حيث ستبلغ ذروة ارتفاعها بنسبة تقارب 50% بعد ارتفاع الطلب على السفر إلى مستويات قياسية، وخاصة الوجهات المحلية، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما سجلت الوجهات الإقليمية مثل دبي وشرم الشيخ والبحرين، إقبالاً أكثر على تذاكر السفر، ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار مقارنة بمستوياتها طوال العام، وسجلت بعض الخطوط والرحلات الجوية مستويات إشغال شبه كاملة.

وأكد مدير "العربية" لخدمات المسافرين بشير عرنوس، أن هناك زيادة ملحوظة في الحجوزات إلى كلٍّ من دبي والبحرين والقاهرة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على دول مثل أذربيجان، حيث سجلت أسعار تذاكر الطيران ارتفاعًا بنسبة 25% في المتوسط، مرجعاً السبب إلى إجازة المنتصف، وزيادة الطلب على تذاكر الطيران الداخلي.

من ناحيته لفت مدير وكالة "عطار" للسفر بالرياض، هاني الفيومي، إلى أن الرحلات الجوية بدأت بتسجيل مستويات إشغال شبه كاملة، موضحًا أن الضغط سيكون كبيرًا على رحلات العودة، مشيرًا إلى أن أقصى الزيادات ستكون للحجوزات التي تتم في آخر لحظة.

بدوره، قال مدير شركة "إيلاف" بالرياض عمر الكوميشي، إن "شهر ديسمبر الجاري سجل ارتفاعًا في طلبات السفر إلى مختلف الوجهات المحلية والخارجية، بسبب إجازتي المنتصف ونهاية العام".

وأوضح أن شركات الطيران تعمل بشكل تدريجيى لرفع الأسعار، فكلما زاد الطلب ارتفع السعر، لافتاً إلى أن أساس التعامل بين وكالات السفر وشركات الطيران مرتبط بالعرض والطلب، لذلك نبه "الكوميش" إلى ضرورة الحجز مبكرًا؛ للاستفادة من الأسعار المنخفضة.