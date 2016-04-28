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"زكاتي" تتلقى أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

قالت: تاريخ السادس من رمضان كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، وذلك من خلال تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية والموقع الرسمي للخدمة.

وأوضحت الهيئة أن تاريخ السادس من رمضان كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة؛ حيث بلغت فيه الزكوات حوالي 3 ملايين ريال.

وشهد تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية تحميلاً كثيفاً خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ تم تحميل التطبيق من قبل أكثر من 43 ألف مستخدم، فيما بلغت زيارات الموقع الإلكتروني للخدمة (zakaty.gov.sa) ما يزيد على نصف مليون زيارة في نفس الفترة.

وبالتزامن مع إطلاق الخدمة، تلقى هاتف زكاتي على الرقم الموحد (19993) عدداً من الاستفسارات المتعلقة بإخراج زكاة الأفراد، كان أبرزها حول احتساب زكاة الأسهم وصناديق الاستثمار، وكذلك الفئات المستحقة للزكاة الواردة إلى الهيئة عبر الخدمة.

يُذكر أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتناماً لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد لزكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، و Apple Pay، حيث يتم توجيهها مباشرة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زكاتي" تتلقى أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد
سبق

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، وذلك من خلال تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية والموقع الرسمي للخدمة.

وأوضحت الهيئة أن تاريخ السادس من رمضان كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة؛ حيث بلغت فيه الزكوات حوالي 3 ملايين ريال.

وشهد تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية تحميلاً كثيفاً خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ تم تحميل التطبيق من قبل أكثر من 43 ألف مستخدم، فيما بلغت زيارات الموقع الإلكتروني للخدمة (zakaty.gov.sa) ما يزيد على نصف مليون زيارة في نفس الفترة.

وبالتزامن مع إطلاق الخدمة، تلقى هاتف زكاتي على الرقم الموحد (19993) عدداً من الاستفسارات المتعلقة بإخراج زكاة الأفراد، كان أبرزها حول احتساب زكاة الأسهم وصناديق الاستثمار، وكذلك الفئات المستحقة للزكاة الواردة إلى الهيئة عبر الخدمة.

يُذكر أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتناماً لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد لزكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، و Apple Pay، حيث يتم توجيهها مباشرة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
08:46 PM

"زكاتي" تتلقى أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد

قالت: تاريخ السادس من رمضان كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، عن تلقي خدمة (زكاتي) الإلكترونية أكثر من 27 مليون ريال إجمالي مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، وذلك من خلال تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية والموقع الرسمي للخدمة.

وأوضحت الهيئة أن تاريخ السادس من رمضان كان الأعلى في مبالغ الزكاة اليومية الواردة إلى الهيئة؛ حيث بلغت فيه الزكوات حوالي 3 ملايين ريال.

وشهد تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية تحميلاً كثيفاً خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ تم تحميل التطبيق من قبل أكثر من 43 ألف مستخدم، فيما بلغت زيارات الموقع الإلكتروني للخدمة (zakaty.gov.sa) ما يزيد على نصف مليون زيارة في نفس الفترة.

وبالتزامن مع إطلاق الخدمة، تلقى هاتف زكاتي على الرقم الموحد (19993) عدداً من الاستفسارات المتعلقة بإخراج زكاة الأفراد، كان أبرزها حول احتساب زكاة الأسهم وصناديق الاستثمار، وكذلك الفئات المستحقة للزكاة الواردة إلى الهيئة عبر الخدمة.

يُذكر أن الهيئة تتيح خدمة (زكاتي) في عامها الرابع على التوالي، اغتناماً لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد لزكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، و Apple Pay، حيث يتم توجيهها مباشرة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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