شاهد مأساة الـ10 أعوام.. "جامع كعاشيم" سقف حمامات منهار وأركان أوشكت!

هطولات الموسم الأخيرة سرّبت المياه من سطحه وزادت التشققات ومشروع بنائه غائب

تسببت الأمطار الأخيرة التي هطلت على مركز الموسم بمنطقة جازان في تسرب المياه من سطح جامع الكعاشيم بمركز الموسم، وزيادة التشققات، في الوقت الذي ينتظر الجامع لمشروع الهدم والبناء منذ أكثر من أربع سنوات.

وتساءل الأهالي: هل تنتظر الوزارة حدوث كارثة حتى تتحرك وتطرح المشروع للمقاولين؟ مبينين أنه مع كل هطول أمطار نعاني من المياه التي تتسرب للجامع من الأسقف والتشققات، ونخاف أن تتسرب المياه للكهرباء، مشيرين إلى إقفال دورات المياه منذ ما يقارب عشر سنوات؛ بسبب انهيار سقفها.

ورفع الأهالي مناشداتهم للجهات المعنية؛ لسرعة التجاوب مع وضع الجامع، وتنفيذ مشروع هدم وإعادة بناء الجامع.