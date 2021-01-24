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"مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة" تستحوذان على مخطط "مسك تاروت"

في أكبر صفقة عقارية في تاريخ المنطقة.. لؤلؤة الخليج الحالمة ذات التاريخ العريق

استحوذت "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة" على مخطط "مسك تاروت"، في أكبر مزاد علني من حيث القيمة على مستوى المملكة، أقيم الأربعاء الماضي في مدينة الخبر؛ حيث شَهِد المزاد حضورًا لافتًا من صفوة قادة الأعمال في المملكة حيث كان التنافس محمومًا لاقتناص مخطط "مسك تاروت" الاستثنائي.

وقد استحوذ التحالف الأقوى "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة"، على مخطط "مسك تاروت "، مدعومًا بقدراته المالية والبشرية وبخبراته العميقة الممتدة لعشرات السنين في الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري.

ويقع مخطط "مسك تاروت" في مدينة تاروت لؤلؤة الخليج الحالمة ذات التاريخ العريق والثقافة الممتدة والتراث الأصيل وعلى مساحة إجمالية تفوق 5.3 ملايين متر مربع.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمار القابضة عبدالهادي بن فهد القحطاني، أن قيمة صفقة شراء مخطط "مسك تاروت" تجاوزت 4.2 مليار ريال سعودي، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في الصفقات العقارية على مستوى المملكة والخليج.

وأضاف أن الفوز المستحق بمخطط "مسك تاروت" كان نتاجًا للتحالف الأقوى بين "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة"؛ لما يملكانه من قدرات متنوعة وخبرات استثمارية نوعية ومتعددة.

وأكد "القحطاني" أن مخطط "مسك تاروت" سيكون علامة فارقة ونموذجًا فريدًا في منطقة القطيف والمنطقة الشرقية من حيث التطوير والتأهيل المميز، ليكون بذلك لؤلؤة فريدة على ضفاف الخليج العربي، ترفد السوق العقاري المتعطش في المحافظة بمنتجات عقارية متنوعة.

وتعتبر مجموعة الرشيد "عضو التحالف"، إحدى الكيانات البارزة والرائدة، التي تعمل على الصعيدين المحلي والعالمي في مجالات متعددة أهمها النفط والغاز والبناء والهندسة والمقاولات والتجارة.

وتعمل شركة "عمار القابضة" في أنشطة أبرزها الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري والخدمات المالية والمقاولات العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة" تستحوذان على مخطط "مسك تاروت"
سبق

استحوذت "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة" على مخطط "مسك تاروت"، في أكبر مزاد علني من حيث القيمة على مستوى المملكة، أقيم الأربعاء الماضي في مدينة الخبر؛ حيث شَهِد المزاد حضورًا لافتًا من صفوة قادة الأعمال في المملكة حيث كان التنافس محمومًا لاقتناص مخطط "مسك تاروت" الاستثنائي.

وقد استحوذ التحالف الأقوى "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة"، على مخطط "مسك تاروت "، مدعومًا بقدراته المالية والبشرية وبخبراته العميقة الممتدة لعشرات السنين في الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري.

ويقع مخطط "مسك تاروت" في مدينة تاروت لؤلؤة الخليج الحالمة ذات التاريخ العريق والثقافة الممتدة والتراث الأصيل وعلى مساحة إجمالية تفوق 5.3 ملايين متر مربع.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمار القابضة عبدالهادي بن فهد القحطاني، أن قيمة صفقة شراء مخطط "مسك تاروت" تجاوزت 4.2 مليار ريال سعودي، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في الصفقات العقارية على مستوى المملكة والخليج.

وأضاف أن الفوز المستحق بمخطط "مسك تاروت" كان نتاجًا للتحالف الأقوى بين "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة"؛ لما يملكانه من قدرات متنوعة وخبرات استثمارية نوعية ومتعددة.

وأكد "القحطاني" أن مخطط "مسك تاروت" سيكون علامة فارقة ونموذجًا فريدًا في منطقة القطيف والمنطقة الشرقية من حيث التطوير والتأهيل المميز، ليكون بذلك لؤلؤة فريدة على ضفاف الخليج العربي، ترفد السوق العقاري المتعطش في المحافظة بمنتجات عقارية متنوعة.

وتعتبر مجموعة الرشيد "عضو التحالف"، إحدى الكيانات البارزة والرائدة، التي تعمل على الصعيدين المحلي والعالمي في مجالات متعددة أهمها النفط والغاز والبناء والهندسة والمقاولات والتجارة.

وتعمل شركة "عمار القابضة" في أنشطة أبرزها الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري والخدمات المالية والمقاولات العامة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:39 AM

"مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة" تستحوذان على مخطط "مسك تاروت"

في أكبر صفقة عقارية في تاريخ المنطقة.. لؤلؤة الخليج الحالمة ذات التاريخ العريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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استحوذت "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة" على مخطط "مسك تاروت"، في أكبر مزاد علني من حيث القيمة على مستوى المملكة، أقيم الأربعاء الماضي في مدينة الخبر؛ حيث شَهِد المزاد حضورًا لافتًا من صفوة قادة الأعمال في المملكة حيث كان التنافس محمومًا لاقتناص مخطط "مسك تاروت" الاستثنائي.

وقد استحوذ التحالف الأقوى "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة"، على مخطط "مسك تاروت "، مدعومًا بقدراته المالية والبشرية وبخبراته العميقة الممتدة لعشرات السنين في الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري.

ويقع مخطط "مسك تاروت" في مدينة تاروت لؤلؤة الخليج الحالمة ذات التاريخ العريق والثقافة الممتدة والتراث الأصيل وعلى مساحة إجمالية تفوق 5.3 ملايين متر مربع.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عمار القابضة عبدالهادي بن فهد القحطاني، أن قيمة صفقة شراء مخطط "مسك تاروت" تجاوزت 4.2 مليار ريال سعودي، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في الصفقات العقارية على مستوى المملكة والخليج.

وأضاف أن الفوز المستحق بمخطط "مسك تاروت" كان نتاجًا للتحالف الأقوى بين "مجموعة الرشيد" و"عمار القابضة"؛ لما يملكانه من قدرات متنوعة وخبرات استثمارية نوعية ومتعددة.

وأكد "القحطاني" أن مخطط "مسك تاروت" سيكون علامة فارقة ونموذجًا فريدًا في منطقة القطيف والمنطقة الشرقية من حيث التطوير والتأهيل المميز، ليكون بذلك لؤلؤة فريدة على ضفاف الخليج العربي، ترفد السوق العقاري المتعطش في المحافظة بمنتجات عقارية متنوعة.

وتعتبر مجموعة الرشيد "عضو التحالف"، إحدى الكيانات البارزة والرائدة، التي تعمل على الصعيدين المحلي والعالمي في مجالات متعددة أهمها النفط والغاز والبناء والهندسة والمقاولات والتجارة.

وتعمل شركة "عمار القابضة" في أنشطة أبرزها الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري والخدمات المالية والمقاولات العامة.

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