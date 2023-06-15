2730 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن.. 1658 في الرياض
من إجمالي الـ4507 حالات جديدة التي أعلنتها "الصحة" اليوم
سجلت مدينة الرياض 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة، من بينها 413 حالة في جدة، و389 حالة في مكة المكرّمة، و270 حالة في الدمام.
الرياض
فيروس كورونا الجديد
2730 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن.. 1658 في الرياض
محمد المواسي
سبق
2020-06-15
سجلت مدينة الرياض 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة، من بينها 413 حالة في جدة، و389 حالة في مكة المكرّمة، و270 حالة في الدمام.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
03:50 PM
2730 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن.. 1658 في الرياض
من إجمالي الـ4507 حالات جديدة التي أعلنتها "الصحة" اليوم
سجلت مدينة الرياض 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة، من بينها 413 حالة في جدة، و389 حالة في مكة المكرّمة، و270 حالة في الدمام.