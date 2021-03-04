النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجامعة الإلكترونية" تبحث مع هيئة "كفاءة الإنفاق" سبل التعاون وتبادل الخبرات

"الصفدي": نعمل لتحقيق الدور الريادي كمؤسسة تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيالاً متميزة

استقبلت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، الأربعاء، بمقر الجامعة في الرياض، أعضاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يتقدمهم الدكتور عبدالوهاب الخميس.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين بما يُسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، ورسم السياسات والخطط وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشروعات ومرافق الدولة وإدارة المال العام، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكدت الدكتورة ليلك الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيالاً متميزة تمتلك الأدوات والمهارات والمعارف، التي تميزهم في سوق العمل السعودي، وتقدم كل مواردها وإمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجامعة الإلكترونية" تبحث مع هيئة "كفاءة الإنفاق" سبل التعاون وتبادل الخبرات
سبق

استقبلت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، الأربعاء، بمقر الجامعة في الرياض، أعضاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يتقدمهم الدكتور عبدالوهاب الخميس.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين بما يُسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، ورسم السياسات والخطط وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشروعات ومرافق الدولة وإدارة المال العام، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكدت الدكتورة ليلك الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيالاً متميزة تمتلك الأدوات والمهارات والمعارف، التي تميزهم في سوق العمل السعودي، وتقدم كل مواردها وإمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:56 AM
اخر تعديل
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
02:07 AM

"الجامعة الإلكترونية" تبحث مع هيئة "كفاءة الإنفاق" سبل التعاون وتبادل الخبرات

"الصفدي": نعمل لتحقيق الدور الريادي كمؤسسة تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيالاً متميزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
189

استقبلت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، الأربعاء، بمقر الجامعة في الرياض، أعضاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يتقدمهم الدكتور عبدالوهاب الخميس.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين بما يُسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، ورسم السياسات والخطط وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشروعات ومرافق الدولة وإدارة المال العام، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأكدت الدكتورة ليلك الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تعمل بشكل مستمر لتحقيق دورها الريادي كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم تعليمًا نوعيًا يخرّج أجيالاً متميزة تمتلك الأدوات والمهارات والمعارف، التي تميزهم في سوق العمل السعودي، وتقدم كل مواردها وإمكاناتها المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,652
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,508
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,001

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة