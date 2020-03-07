النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11% بسبب كورونا

خلال أول شهرين من عام 2020

انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020، ليصل إلى 99ر591 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات أظهرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الارقام منذ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الصين في ديسمبر الماضي.


وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر17 بالمئة، والواردات بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 45ر292 مليار دولار و54ر299 دولارًا على الترتيب.


وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشّي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".

الخارجية الصينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11% بسبب كورونا
سبق

انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020، ليصل إلى 99ر591 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات أظهرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الارقام منذ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الصين في ديسمبر الماضي.


وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر17 بالمئة، والواردات بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 45ر292 مليار دولار و54ر299 دولارًا على الترتيب.


وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشّي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:36 AM

انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11% بسبب كورونا

خلال أول شهرين من عام 2020

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
433

انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020، ليصل إلى 99ر591 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات أظهرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الارقام منذ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الصين في ديسمبر الماضي.


وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر17 بالمئة، والواردات بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستقر عند 45ر292 مليار دولار و54ر299 دولارًا على الترتيب.


وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشّي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,935
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,037
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,183

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة