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السودان يوحد سعر الصرف.. والدولار الواحد بـ375 جنيهًا

"المركزي" يحدده يوميًا ويلزم المصارف به

أعلن بنك السودان المركزي، أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي ابتداءً من اليوم (الأحد).

ولم يوضح البنك المركزي في بيانه الرقم، الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن "رويترز" نقلت عن مصادر مصرفية أن البنك حدد سعر صرف أساسياً جديداً عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار.

واكتفى البنك بإصدار خطاب تعليمات، يفيد بأنه سيحدد سعراً أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.

وألزمت التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد 5 في المئة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناءً على العرض والطلب في السوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعرَي البيع والشراء عن 0.5 في المئة.

وفي حال توحيد سعر الصرف عند 375 جنيهاً، يكون السعر الجديد قد شكل خفضاً حاداً لقيمة العملة المحلية واقترب عملياً من سعر السوق السوداء الضعيف جداً، الذي كانت كافة المعاملات تقريباً تُحسب بسعره.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يوحد سعر الصرف.. والدولار الواحد بـ375 جنيهًا
سبق

أعلن بنك السودان المركزي، أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي ابتداءً من اليوم (الأحد).

ولم يوضح البنك المركزي في بيانه الرقم، الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن "رويترز" نقلت عن مصادر مصرفية أن البنك حدد سعر صرف أساسياً جديداً عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار.

واكتفى البنك بإصدار خطاب تعليمات، يفيد بأنه سيحدد سعراً أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.

وألزمت التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد 5 في المئة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناءً على العرض والطلب في السوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعرَي البيع والشراء عن 0.5 في المئة.

وفي حال توحيد سعر الصرف عند 375 جنيهاً، يكون السعر الجديد قد شكل خفضاً حاداً لقيمة العملة المحلية واقترب عملياً من سعر السوق السوداء الضعيف جداً، الذي كانت كافة المعاملات تقريباً تُحسب بسعره.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:30 PM

السودان يوحد سعر الصرف.. والدولار الواحد بـ375 جنيهًا

"المركزي" يحدده يوميًا ويلزم المصارف به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بنك السودان المركزي، أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي ابتداءً من اليوم (الأحد).

ولم يوضح البنك المركزي في بيانه الرقم، الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن "رويترز" نقلت عن مصادر مصرفية أن البنك حدد سعر صرف أساسياً جديداً عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار.

واكتفى البنك بإصدار خطاب تعليمات، يفيد بأنه سيحدد سعراً أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.

وألزمت التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد 5 في المئة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناءً على العرض والطلب في السوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعرَي البيع والشراء عن 0.5 في المئة.

وفي حال توحيد سعر الصرف عند 375 جنيهاً، يكون السعر الجديد قد شكل خفضاً حاداً لقيمة العملة المحلية واقترب عملياً من سعر السوق السوداء الضعيف جداً، الذي كانت كافة المعاملات تقريباً تُحسب بسعره.

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