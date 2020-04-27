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الهند تسجل تراجعًا قياسيًّا بحالات الإصابة بكورونا

"الصحة": خرج حتى الآن 6185 شخصًا من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، إلى جانب 975 إصابة منذ مساء أمس في كافة أنحاء البلاد، تراجعًا من 1990 إصابة قبل يوم.

وذكرت الوزارة أنه "حتى الساعة 8:00 صباحًا من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، تم تسجيل 872 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد في البلاد".

ووفق "رويترز" وبحسب مسؤولي الوزارة، خرَج حتى الآن 6185 شخصًا من المستشفيات، بعد أن أظهروا تحسّنًا؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20835.

ويصادف اليومُ الاثنين اليومَ الرابع والثلاثين للإغلاق الجاري عبر البلاد، والذي أعلنته الحكومة لاحتواء انتشار الوباء.

وسيتواصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رؤساء وزراء الولايات عبر مؤتمر بالفيديو حول تدابير المضي قُدمًا في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وسط مؤشرات على أن المناقشات يمكن أن تركز أيضًا على خروج متدرج من الإغلاق.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل تراجعًا قياسيًّا بحالات الإصابة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، إلى جانب 975 إصابة منذ مساء أمس في كافة أنحاء البلاد، تراجعًا من 1990 إصابة قبل يوم.

وذكرت الوزارة أنه "حتى الساعة 8:00 صباحًا من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، تم تسجيل 872 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد في البلاد".

ووفق "رويترز" وبحسب مسؤولي الوزارة، خرَج حتى الآن 6185 شخصًا من المستشفيات، بعد أن أظهروا تحسّنًا؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20835.

ويصادف اليومُ الاثنين اليومَ الرابع والثلاثين للإغلاق الجاري عبر البلاد، والذي أعلنته الحكومة لاحتواء انتشار الوباء.

وسيتواصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رؤساء وزراء الولايات عبر مؤتمر بالفيديو حول تدابير المضي قُدمًا في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وسط مؤشرات على أن المناقشات يمكن أن تركز أيضًا على خروج متدرج من الإغلاق.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:42 AM

الهند تسجل تراجعًا قياسيًّا بحالات الإصابة بكورونا

"الصحة": خرج حتى الآن 6185 شخصًا من المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، إلى جانب 975 إصابة منذ مساء أمس في كافة أنحاء البلاد، تراجعًا من 1990 إصابة قبل يوم.

وذكرت الوزارة أنه "حتى الساعة 8:00 صباحًا من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، تم تسجيل 872 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد في البلاد".

ووفق "رويترز" وبحسب مسؤولي الوزارة، خرَج حتى الآن 6185 شخصًا من المستشفيات، بعد أن أظهروا تحسّنًا؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20835.

ويصادف اليومُ الاثنين اليومَ الرابع والثلاثين للإغلاق الجاري عبر البلاد، والذي أعلنته الحكومة لاحتواء انتشار الوباء.

وسيتواصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رؤساء وزراء الولايات عبر مؤتمر بالفيديو حول تدابير المضي قُدمًا في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وسط مؤشرات على أن المناقشات يمكن أن تركز أيضًا على خروج متدرج من الإغلاق.

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