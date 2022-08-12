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الطيران المدني.. أكبر حوض سمكي ينقل بحر العروس إلى مطار المؤسس

بشعب مرجانية و2000 كائن بحري

كشف إبراهيم الرؤساء المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عن أكبر حوض سمك في مطار جدة على مستوى العالم عبر تغريدة على منصة "تويتر".

وقال "الرؤساء": إن الحوض الأكبر يحتوي على أكثر من 2000 كائن بحري لينقل بحر العروس إلى مطارها، ويكون في استقبال زوارها.

والحوض السمكي الكبير يرتفع 14 متراً وقطر 10 أمتار، وسعة مليون لتر، ويحتوي على خليط من الماء الحلو والملح الألماني بدرجة حرارة 26، كما يضم الحوض أنواعاً عديدة من الأسماك؛ منها اللخمة والقروش والتريفالي والتريجر والنابليون، وتتغذى بطرق آلية وأكل بحري طازج وطحالب.

والجدير بالذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

هيئة الطيران المدني حوض سمك مطار جدة

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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الطيران المدني.. أكبر حوض سمكي ينقل بحر العروس إلى مطار المؤسس
سبق

كشف إبراهيم الرؤساء المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عن أكبر حوض سمك في مطار جدة على مستوى العالم عبر تغريدة على منصة "تويتر".

وقال "الرؤساء": إن الحوض الأكبر يحتوي على أكثر من 2000 كائن بحري لينقل بحر العروس إلى مطارها، ويكون في استقبال زوارها.

والحوض السمكي الكبير يرتفع 14 متراً وقطر 10 أمتار، وسعة مليون لتر، ويحتوي على خليط من الماء الحلو والملح الألماني بدرجة حرارة 26، كما يضم الحوض أنواعاً عديدة من الأسماك؛ منها اللخمة والقروش والتريفالي والتريجر والنابليون، وتتغذى بطرق آلية وأكل بحري طازج وطحالب.

والجدير بالذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:08 PM

الطيران المدني.. أكبر حوض سمكي ينقل بحر العروس إلى مطار المؤسس

بشعب مرجانية و2000 كائن بحري

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خالد خليل - جدة
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كشف إبراهيم الرؤساء المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عن أكبر حوض سمك في مطار جدة على مستوى العالم عبر تغريدة على منصة "تويتر".

وقال "الرؤساء": إن الحوض الأكبر يحتوي على أكثر من 2000 كائن بحري لينقل بحر العروس إلى مطارها، ويكون في استقبال زوارها.

والحوض السمكي الكبير يرتفع 14 متراً وقطر 10 أمتار، وسعة مليون لتر، ويحتوي على خليط من الماء الحلو والملح الألماني بدرجة حرارة 26، كما يضم الحوض أنواعاً عديدة من الأسماك؛ منها اللخمة والقروش والتريفالي والتريجر والنابليون، وتتغذى بطرق آلية وأكل بحري طازج وطحالب.

والجدير بالذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً.

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