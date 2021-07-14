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"البريدي" يعتمد حركة قادة وقائدات المدارس بـ"تعليم عسير"

دعا إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف إلكترونياً

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي، حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضح أمين لجنة القيادات رئيس القسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن الحركة تأتي لضمان سير العملية التعليمية، وسد الاحتياج، وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.

ودعا "الشهري" جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove، على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين والبنات.

وأشار إلى أنه يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://qiada.asedu.gov.sa/move

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"البريدي" يعتمد حركة قادة وقائدات المدارس بـ"تعليم عسير"
سبق

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي، حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضح أمين لجنة القيادات رئيس القسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن الحركة تأتي لضمان سير العملية التعليمية، وسد الاحتياج، وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.

ودعا "الشهري" جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove، على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين والبنات.

وأشار إلى أنه يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://qiada.asedu.gov.sa/move

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
07:15 PM

"البريدي" يعتمد حركة قادة وقائدات المدارس بـ"تعليم عسير"

دعا إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف إلكترونياً

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
1,415

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي، حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضح أمين لجنة القيادات رئيس القسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن الحركة تأتي لضمان سير العملية التعليمية، وسد الاحتياج، وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.

ودعا "الشهري" جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove، على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين والبنات.

وأشار إلى أنه يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://qiada.asedu.gov.sa/move

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