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وفد جامعة نجران يزور الأخدود الأثري والقصر التاريخي بالمنطقة

اطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها  هيئة  السياحة

زار وفد من جامعة نجران يرافقهم الدكتور حسين آل سالم، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي في منطقة نجران.

وكان في استقبال الوفد الزائر، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجوّل الزوار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وزار الوفد القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة؛ للاطلاع على هذه الآثار العريقة.

وأشار إلى أن نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة.

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وفد جامعة نجران يزور الأخدود الأثري والقصر التاريخي بالمنطقة
سبق

زار وفد من جامعة نجران يرافقهم الدكتور حسين آل سالم، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي في منطقة نجران.

وكان في استقبال الوفد الزائر، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجوّل الزوار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وزار الوفد القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة؛ للاطلاع على هذه الآثار العريقة.

وأشار إلى أن نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
05:51 PM

وفد جامعة نجران يزور الأخدود الأثري والقصر التاريخي بالمنطقة

اطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها  هيئة  السياحة

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بندر آل عوض - نجران
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زار وفد من جامعة نجران يرافقهم الدكتور حسين آل سالم، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي في منطقة نجران.

وكان في استقبال الوفد الزائر، موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وتجوّل الزوار داخل موقع الأخدود الأثري، واستمعوا لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود والنقوش، والرسومات الصخرية، والمعالم الأثرية، واطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.

وزار الوفد القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجول داخله، واطلع على ما يحتويه من مبانٍ ومجالس ومرافق تاريخية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة؛ للاطلاع على هذه الآثار العريقة.

وأشار إلى أن نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة.

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