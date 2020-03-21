ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 16662

النمسا: سابع وفاة بالفيروس والإصابات تبلغ 2664 حالة

ارتفع عدد الحالات المصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفي - 19) في ألمانيا بمقدار 2705 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16662 حالة.



جاء ذلك وفق أحدث إحصائيات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم، الذي أوضح أن حالات الوفيات بالمرض وصلت إلى 47 حالةً.



من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة ورعاية الأسرة البنجلاديشي زاهيد مالك، اليوم، وفاة ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، واكتشاف أربع إصابات جديدة؛ مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 24 شخصًا.



وقال إن أكثر من 14 ألف شخص عادوا مؤخرًا من الخارج، وتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة أسبوعين للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.



وقد سجلت السلطات الصحية في النمسا سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات إلى 2664 حالةً.



وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم: إن الفحوص الطبية أكدت 276 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2664، بينها تسع حالات شفاء، بالإضافة إلى الوفيات السبع.



وأوضحت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي حُظر التجوال فيها مؤخرًا، بواقع 568 حالة، تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 507 حالات، حين سجلت العاصمة فيينا 350 إصابةً.