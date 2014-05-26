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مصدر سوداني: أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة أوائل مايو

أشار إلى أنها حجزت كميات من المياه

نقلت "رويترز" عن مصدر سوداني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية: "أثيوبيا اتخذت عملياً قرار الملء، وبدأت فعلياً المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، مما يعنى حجز كميات من المياه، ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس".

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مصدر سوداني: أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة أوائل مايو
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر سوداني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية: "أثيوبيا اتخذت عملياً قرار الملء، وبدأت فعلياً المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، مما يعنى حجز كميات من المياه، ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس".

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
06:35 PM

مصدر سوداني: أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة أوائل مايو

أشار إلى أنها حجزت كميات من المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر سوداني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن أثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية: "أثيوبيا اتخذت عملياً قرار الملء، وبدأت فعلياً المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، مما يعنى حجز كميات من المياه، ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس".

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