ووفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنه في عام ١٤٣٨ كان هناك في مِنى ٢٥٠٠ عمود من أعمدة الرذاذ و١٢ ألف بخاخ رذاذ مائي.

وتمتد مشاريع الرذاذ المائي بين المشاعر المقدّسة والحرم المكي، ومن بين تلك الأعمدة أعمدة الرذاذ البارد.

وتعد رشاشات الرذاذ المائي في مشعر مِنى واحدة من وسائل الاهتمام بالحجاج.

وتستقبل مِنى منذ الليلة الماضية مئات آلاف الحجاج، ورصدت "سبق"، توافدهم المبكر منذ مغرب أمس.

تعمل آلاف رشاشات الرذاذ المائي، في مشعر مِنى على تلطيف الأجواء وتخفيف شدة الحر على الحجاج.

شاهد .. آلاف رشاشات الرذاذ المائي في مِنى جاهزة ليوم التروية محمد المواسي سبق 2019-08-09 تعمل آلاف رشاشات الرذاذ المائي، في مشعر مِنى على تلطيف الأجواء وتخفيف شدة الحر على الحجاج. وتستقبل مِنى منذ الليلة الماضية مئات آلاف الحجاج، ورصدت "سبق"، توافدهم المبكر منذ مغرب أمس. وتعد رشاشات الرذاذ المائي في مشعر مِنى واحدة من وسائل الاهتمام بالحجاج. وتمتد مشاريع الرذاذ المائي بين المشاعر المقدّسة والحرم المكي، ومن بين تلك الأعمدة أعمدة الرذاذ البارد. ووفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنه في عام ١٤٣٨ كان هناك في مِنى ٢٥٠٠ عمود من أعمدة الرذاذ و١٢ ألف بخاخ رذاذ مائي.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 01:24 PM

شاهد .. آلاف رشاشات الرذاذ المائي في مِنى جاهزة ليوم التروية تهدف إلى تلطيف الأجواء وتخفيف شدة الحر على الحجاج





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تعمل آلاف رشاشات الرذاذ المائي، في مشعر مِنى على تلطيف الأجواء وتخفيف شدة الحر على الحجاج.

وتستقبل مِنى منذ الليلة الماضية مئات آلاف الحجاج، ورصدت "سبق"، توافدهم المبكر منذ مغرب أمس.

وتعد رشاشات الرذاذ المائي في مشعر مِنى واحدة من وسائل الاهتمام بالحجاج.

وتمتد مشاريع الرذاذ المائي بين المشاعر المقدّسة والحرم المكي، ومن بين تلك الأعمدة أعمدة الرذاذ البارد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنه في عام ١٤٣٨ كان هناك في مِنى ٢٥٠٠ عمود من أعمدة الرذاذ و١٢ ألف بخاخ رذاذ مائي.