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"تقويم التعليم" تختتم دورة "الصحة المهنية والسلامة من المخاطر"

تضمّنت تجربة افتراضية للإخلاء واستعمال طفايات الحريق

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب دورة تدريبية لمنسوبيها، بعنوان "الصحة المهنية والسلامة من المخاطر".

وهدفت الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب بالهيئة واستمرت ثلاثة أيام، إلى تعريف المتدربين على مبادئ الصحة المهنية والسلامة من المخاطر، وتمكينهم من الإجراءات والإرشادات اللازمة للأنشطة داخل منشآتهم، وإعدادهم لوضع خطط برامج السلامة والخطط لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ والإخلاء.

كما تضمنت تجربة افتراضية للإخلاء والتدريب العملي لاستعمال طفايات الحريق.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تقدمها الهيئة لمنسوبيها، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من الموظفين في هذا البرنامج.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" تختتم دورة "الصحة المهنية والسلامة من المخاطر"
سبق

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب دورة تدريبية لمنسوبيها، بعنوان "الصحة المهنية والسلامة من المخاطر".

وهدفت الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب بالهيئة واستمرت ثلاثة أيام، إلى تعريف المتدربين على مبادئ الصحة المهنية والسلامة من المخاطر، وتمكينهم من الإجراءات والإرشادات اللازمة للأنشطة داخل منشآتهم، وإعدادهم لوضع خطط برامج السلامة والخطط لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ والإخلاء.

كما تضمنت تجربة افتراضية للإخلاء والتدريب العملي لاستعمال طفايات الحريق.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تقدمها الهيئة لمنسوبيها، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من الموظفين في هذا البرنامج.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
05:23 PM

"تقويم التعليم" تختتم دورة "الصحة المهنية والسلامة من المخاطر"

تضمّنت تجربة افتراضية للإخلاء واستعمال طفايات الحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب دورة تدريبية لمنسوبيها، بعنوان "الصحة المهنية والسلامة من المخاطر".

وهدفت الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب بالهيئة واستمرت ثلاثة أيام، إلى تعريف المتدربين على مبادئ الصحة المهنية والسلامة من المخاطر، وتمكينهم من الإجراءات والإرشادات اللازمة للأنشطة داخل منشآتهم، وإعدادهم لوضع خطط برامج السلامة والخطط لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ والإخلاء.

كما تضمنت تجربة افتراضية للإخلاء والتدريب العملي لاستعمال طفايات الحريق.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تقدمها الهيئة لمنسوبيها، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من الموظفين في هذا البرنامج.

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