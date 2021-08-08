"آل شريم" يعتمد حركة النقل الداخلي بتعليم محايل عسير

للمعلمين والمعلمات للعام 1443هـ

‏اعتمد مدير ⁧‫تعليم محايل عسير⁩ منصور بن عبد الله آل شريم، ⁧‫اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي⁩ للمعلمين والمعلمات للعام ١٤٤٣هـ، ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت إدارة تعليم محايل أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في ⁧‫نظام "نور⁩".

وبيّنت الإدارة أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونيًّا بنظام "نور"، يبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس 4 محرم 1443هـ.