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"آل شريم" يعتمد حركة النقل الداخلي بتعليم محايل عسير

للمعلمين والمعلمات للعام 1443هـ

‏اعتمد مدير ⁧‫تعليم محايل عسير⁩ منصور بن عبد الله آل شريم، ⁧‫اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي⁩ للمعلمين والمعلمات للعام ١٤٤٣هـ، ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت إدارة تعليم محايل أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في ⁧‫نظام "نور⁩".

وبيّنت الإدارة أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونيًّا بنظام "نور"، يبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس 4 محرم 1443هـ.

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"آل شريم" يعتمد حركة النقل الداخلي بتعليم محايل عسير
سبق

‏اعتمد مدير ⁧‫تعليم محايل عسير⁩ منصور بن عبد الله آل شريم، ⁧‫اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي⁩ للمعلمين والمعلمات للعام ١٤٤٣هـ، ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت إدارة تعليم محايل أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في ⁧‫نظام "نور⁩".

وبيّنت الإدارة أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونيًّا بنظام "نور"، يبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس 4 محرم 1443هـ.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:18 PM

"آل شريم" يعتمد حركة النقل الداخلي بتعليم محايل عسير

للمعلمين والمعلمات للعام 1443هـ

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عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
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‏اعتمد مدير ⁧‫تعليم محايل عسير⁩ منصور بن عبد الله آل شريم، ⁧‫اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي⁩ للمعلمين والمعلمات للعام ١٤٤٣هـ، ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت إدارة تعليم محايل أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في ⁧‫نظام "نور⁩".

وبيّنت الإدارة أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونيًّا بنظام "نور"، يبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس 4 محرم 1443هـ.

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