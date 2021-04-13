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هذه أغنى 10 أندية حول العالم.. ناد جديد يتصدر

وفق قائمة فوربس الأمريكية وارتفاع كبير بتقييم الفرق

تفوق برشلونة الإسباني على غريمه ريال مدريد ليصبح النادي الأعلى قيمة في العالم، حيث تقدر قيمته حالياً بنحو 4.76 مليار دولار طبقاً لقائمة نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الاثنين.

وفاز ريال مدريد، الذي تصدر القائمة خمس مرات في السابق، بهدفين لواحد على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي، لكنه وجد نفسه يتراجع للمركز الثاني في قائمة "فوربس"، حيث تقدر قيمته حالياً بنحو 4.75 مليار دولار.

وقالت "فوربس" إن متوسط قيمة أفضل 20 نادياً ارتفع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالتقديرات قبل عامين إلى 2.28 مليار دولار، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على إيرادات أيام المباريات، والتي انخفضت إلى 441 مليون دولار الموسم الماضي، بانخفاض 9.6 بالمئة عن موسم 2017-2018.

وبحسب رويترز احتل بايرن ميونخ، بطل أوروبا، المركز الثالث في القائمة، بقيمة 4.215 مليار دولار، بينما تأتي الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام ضمن أول عشرة أندية في القائمة.

وتقدم باريس سان جيرمان، بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا الموسم الماضي إلى المركز التاسع، بقيمة 2.5 مليار دولار، بزيادة 129 بالمئة في عامين، وهي أكبر زيادة بين الأندية العشرة الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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هذه أغنى 10 أندية حول العالم.. ناد جديد يتصدر
سبق

تفوق برشلونة الإسباني على غريمه ريال مدريد ليصبح النادي الأعلى قيمة في العالم، حيث تقدر قيمته حالياً بنحو 4.76 مليار دولار طبقاً لقائمة نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الاثنين.

وفاز ريال مدريد، الذي تصدر القائمة خمس مرات في السابق، بهدفين لواحد على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي، لكنه وجد نفسه يتراجع للمركز الثاني في قائمة "فوربس"، حيث تقدر قيمته حالياً بنحو 4.75 مليار دولار.

وقالت "فوربس" إن متوسط قيمة أفضل 20 نادياً ارتفع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالتقديرات قبل عامين إلى 2.28 مليار دولار، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على إيرادات أيام المباريات، والتي انخفضت إلى 441 مليون دولار الموسم الماضي، بانخفاض 9.6 بالمئة عن موسم 2017-2018.

وبحسب رويترز احتل بايرن ميونخ، بطل أوروبا، المركز الثالث في القائمة، بقيمة 4.215 مليار دولار، بينما تأتي الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام ضمن أول عشرة أندية في القائمة.

وتقدم باريس سان جيرمان، بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا الموسم الماضي إلى المركز التاسع، بقيمة 2.5 مليار دولار، بزيادة 129 بالمئة في عامين، وهي أكبر زيادة بين الأندية العشرة الأولى.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:33 AM

هذه أغنى 10 أندية حول العالم.. ناد جديد يتصدر

وفق قائمة فوربس الأمريكية وارتفاع كبير بتقييم الفرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفوق برشلونة الإسباني على غريمه ريال مدريد ليصبح النادي الأعلى قيمة في العالم، حيث تقدر قيمته حالياً بنحو 4.76 مليار دولار طبقاً لقائمة نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الاثنين.

وفاز ريال مدريد، الذي تصدر القائمة خمس مرات في السابق، بهدفين لواحد على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي، لكنه وجد نفسه يتراجع للمركز الثاني في قائمة "فوربس"، حيث تقدر قيمته حالياً بنحو 4.75 مليار دولار.

وقالت "فوربس" إن متوسط قيمة أفضل 20 نادياً ارتفع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالتقديرات قبل عامين إلى 2.28 مليار دولار، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على إيرادات أيام المباريات، والتي انخفضت إلى 441 مليون دولار الموسم الماضي، بانخفاض 9.6 بالمئة عن موسم 2017-2018.

وبحسب رويترز احتل بايرن ميونخ، بطل أوروبا، المركز الثالث في القائمة، بقيمة 4.215 مليار دولار، بينما تأتي الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام ضمن أول عشرة أندية في القائمة.

وتقدم باريس سان جيرمان، بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا الموسم الماضي إلى المركز التاسع، بقيمة 2.5 مليار دولار، بزيادة 129 بالمئة في عامين، وهي أكبر زيادة بين الأندية العشرة الأولى.

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