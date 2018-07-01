أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أربعة تنبيهات متقدمة لحالات مناخية تتواصل حتى المساء، ففي مناطق: مكة المكرّمة وعسير وجازان والباحة، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساء.
4 مناطق تدخل دائرة تنبيهات "الأرصاد" المتقدمة .. حالات تتواصل للمساء
أمطار رعديّة غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح تحد من الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أربعة تنبيهات متقدمة لحالات مناخية تتواصل حتى المساء، ففي مناطق: مكة المكرّمة وعسير وجازان والباحة، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساء.
4 مناطق تدخل دائرة تنبيهات "الأرصاد" المتقدمة .. حالات تتواصل للمساء
أمطار رعديّة غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح تحد من الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أربعة تنبيهات متقدمة لحالات مناخية تتواصل حتى المساء، ففي مناطق: مكة المكرّمة وعسير وجازان والباحة، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساء.