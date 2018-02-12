محامية: الحكم على صاحب عبارة "هاتي بوسة" بـ4 آلاف ريال أصابه العوار والخلل

قالت إن الحكم يكون غالبًا السجن 6 أشهر.. وحفظه كتاب الله يستدعي تغليظ العقوبة

وصفت المحامية ‫رنا الدكنان التسبيب في الحكم على صاحب عبارة "هاتي بوسة" بأربعة آلاف ريال - إن صح - بأنه أصابه العوار والخلل؛ لأنه لا يمكن ربط موضوع "حافظ كتاب الله" بالعقوبة على هذا الرجل.

وتفصيلاً، أكدت المحامية "الدكنان" لبرنامج يا هلا أن "ثبوت الإدانة جريمة ثابتة عليه؛ إذن يجب إيقاع عقوبة التحرش التي أدناها الكلام بالإشارة، فكيف بالتصريح المباشر من المتحرش بهذا الفعل إذا أقر به؟".

وتساءلت: "ما علاقة حفظه كتاب الله؟ كان من الأولى أن تكون عقوبته مغلظة؛ فهو حافظ كتاب الله". مشيرة إلى أن نظام مكافحة التحرش جعل من ضمن العقوبات المشددة مَن يتحرش من مكان عمله.

وأشارت إلى أنه في مثل هذه القضايا يكون الحكم على المتحرش غالبًا بالسجن 6 أشهر، أو غرامة من 20-50 ألف ريال، عوضًا على الحق الخاص الذي يمكن أن تطالب به المجني عليها.