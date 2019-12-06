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رسميًّا.. إدراج وتداول أسهم أرامكو الأربعاء القادم

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14/ 4/ 1441هـ الموافق 11/ 12/ 2019م بالرمز 2222؛ على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج، تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية. وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 14/ 4/ 1441هـ الموافق 12/ 11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا؛ حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.

شركة السوق المالية السعودية تداول شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسميًّا.. إدراج وتداول أسهم أرامكو الأربعاء القادم
سبق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14/ 4/ 1441هـ الموافق 11/ 12/ 2019م بالرمز 2222؛ على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج، تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية. وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 14/ 4/ 1441هـ الموافق 12/ 11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا؛ حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:39 PM

رسميًّا.. إدراج وتداول أسهم أرامكو الأربعاء القادم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
518

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14/ 4/ 1441هـ الموافق 11/ 12/ 2019م بالرمز 2222؛ على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج، تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية. وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 14/ 4/ 1441هـ الموافق 12/ 11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا؛ حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحًا.

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