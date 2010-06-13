أحدث تطورات استهداف ناقلتي بحر عمان.. نفي غرق إحداهما.. وأسعار النفط ترتفع 4%

" كوكوكا كاريدجس" تعرضت للهجوم مرتين خلال 3 ساعات

نشرت وكالة "رويترز" أحدث تفاصيل ما يشتبه بأنها هجمات استهدفت ناقلتي نفط اليوم (الخميس)، في بحر عمان جنوبي خليج هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، وفي آخر التطوارت:

أفادت شركة بيرنهارت شويته شيب مانجمت، بأن ناقلة كوكوكا كاريدجس المسجلة في بنما تعرضت لضرر، فيما يشتبه بأنه هجوم اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء.

وذكر رئيس شركة كوكوكا سانجيو اليابانية المالكة للناقلة للصحفيين، أن السفينة تعرضت للهجوم مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل أن يجري إجلاء الطاقم بأكمله.

بالتزامن مع ذلك، شب حريق في غرفة محركات بالناقلة التي تحمل شحنة من الميثانول من السعودية إلى سنغافورة.

وأعلنت شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط، أن ناقلة أخرى تستأجرها الشركة، هي فرنت ألتير التي تحمل علم جزر مارشال، أصابها طوربيد فيما يبدو حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وبينت الشركة النرويجية فرنتلاين المالكة للناقلة، أن النيران مشتعلة في الناقلة، وهي من طراز أفراماكس وتحمل 75 ألف طن من النفتا.

وأضافت فرنتلاين، أن الناقلة فرنت ألتير ما زالت طافية، نافية ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية عن غرقها.

وأشارت مصادر في قطاع التجارة وبيانات حركة السفن على منصة أيكون التابعة لشركة رفينيتيف، إلى أن الناقلة كانت في طريقها من الرويس بدولة الإمارات إلى تايوان.

نقلت وكالة الأبناء الإيرانية عن مصدر مطلع لم تسمه، أن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت جميع البحارة الذين كانوا على متن ناقلتي النفط وعددهم 44 بحارًا.

في الوقت نفسه، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين، أنه يقدم المساعدة بعد تلقيه نداءي استغاثة.

على إثر الاستهداف، ارتفعت أسعار النفط أربعة في المئة بسبب الأنباء.