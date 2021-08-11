أمير الشرقية يشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

شدّد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الدخول للمنشآت الحكومية والمولات والمراكز التجارية والقطاع الخاص بشكل عام، حسب القرارات الإلزامية للتحصين مع تطبيق العقوبات لمن يخالف ذلك، وعلى أهمية نشر الوعي والتوعية للمجتمع وخاصة في التحفيز لأخذ التطعيمات والتحصين عن طريق جميع القنوات الرسمية والاماكن العامة والرياضية والادارات المعنية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، وقد استمع خلال اللقاء لشرح عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام، وعن الدور الوقائي والتوعوي والرقابي والوبائي للصحة في متابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات تزامناً مع القرارات بشأن الزامية التحصين وعن الجهود المشتركة مع القطاعات المعنية في نشر التوعية الصحية والحملات التوعوية لكافة شرائح المجتمع والتنسيق المشترك مع قطاع التعليم استعداداً للموسم الدراسي القادم بعد استكمال التحصين لعودة آمنة للطلاب والطالبات.

من جانبه، أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عن شكره لأمير المنطقة لما يلقاه القطاع الصحي من دعم واهتمام غير مستغرب وتحفيز لبذل المزيد من العطاء بشكل عام وفيما يخص مواجهة الجائحة بشكل خاص.