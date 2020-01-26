إقبال عائلي في أول أيام "مهرجان المؤسس للصقور1".. و"سبق" ترصد

مسابقتا الملواح والمزاين شدّتا الانتباه.. والهواة وحرفيات الجوف حاضرون

رصدت "سبق"، أمس، اليوم الأول لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل، في "ملهم" شمال مدينة الرياض.

وشهد المهرجان إقبالًا كثيفًا من العائلات خاصة؛ لموافقته إجازة نهاية الأسبوع، فيما شهدت مسابقة الملواح "الدعو" لمسافة 400 متر ومسابقة المزاين، اهتمامًا جماهيريًّا أكثر من غيرها من الفعاليات؛ إذ شارك ملاك صقور "الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، القرموشة" بالمسابقة.

"سبق" رصدت جزءًا من فعاليات المهرجان؛ إذ رصدت مشاركة نادي هواة الصيد بالصقور بحفر الباطن الذي أنشئ في 29 ذي القعدة 1437هـ، بالمهرجان، ومشاركة أعضائه في المسابقة، فيما يعرض النادي صقورًا وطيورًا جارحة محنظة، وشرحها للزائرين، فيما فضّل الزوار التصوير مع الصقر الموجود في الجناح؛ الأمر الذي جعل من الجناح ذا حراك في المهرجان.

وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة: شاركت حرفيات الجوف المدعوم من شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية وغير الربحية التي تمتلكها شركة "أرامكو" السعودية "توتال" للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب".

وعرضت الحرفيات عرضًا حيًّا لصناعة السدو وكذلك التطريز، فيما عرضن الأعمال السابقة لهن، والتي اشتملت على عدة أشغال اهمها رسم المعالم الأثرية بالجوف على السدو وبالتطريز، فيما أشار القائمون على الجناح إلى أن العاملين والعاملات في الحرف جميعهم سعوديون يمكلون الخبرة الكافية من العمل في مختلف الحرف اليدوية من بيت شعر ونطو وسدو.

وعرضت حرفية الجوف صبيحة السويح التي تعمل بإنتاج الصابون الطبيعي، منتجاتها التي صنعتها من المواد الأساسية، التي تعتبر صديقة للبيئة كزيت الزيتون وبعض الأعشاب والكركم والحناء، فيما انتهين مؤخرًا من استخلاص الصابون من ود سنام الجمل، وكذلك تطوير صابونة الرمل من نفود الجوف.

وفي جناح نجران اطلعت "سبق" على صناعة الجنابي والخناجر النجرانية، الذي تم دعم القائمين عليها من شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية أيضاً، والتي تم عرض أنواع عديدة من الجنابي والخناجر كالزراف، والقرن، والوتر، والبرقة، وسالي، والرمح والمحالي، التي يعمل أبناء الوطن على كل جزء من صناعتها، وبتخصصات مختلفة كالحدادة، والأحزمة، والعمل على صناعة رؤوسها، فيما يتم استيراد بعض من مكوناتها من اليمن وأفريقيا، ويتم العمل على أقل أنواعها، في فترة تمتد إلى 3 أيام، فيما يصل العمل على الأنواع الثمينة إلى أكثر من عشرة أيام.

وأشار القائم على المصنع إلى أن المصنع بدأ قبل نحو عام وأنتج إلى الآن أكثر من مائة جنبية وخنجر، فيما تعتبر مشاركتهم في هذا المهرجان الأولى.

وعن تطوير المصنع: أوضح أنه تتم الآن إضافة أقسام جديدة في المصنع، واستقطاب الشباب السعودي للعمل في المصنع الذي يموّل نفسه بعد الدعم الأولي غير الربحي من الشركة.

من جهتها تجولت "سبق" في الأقسام المختلفة في المهرجان، والتي تحكي جميعها عن الصقور وما يتعلق بها؛ لتنقل الصورة من جوانبها.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.