النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

مفتي كمبوديا: قرار المملكة يضمن إقامة شعيرة الحج وسلامة الحجاج

أكد أن هذا التوجه حدث أكثر من 40 مرة في تاريخ المسلمين سابقًا

أكد المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف، أن قرار المملكة بمحدودية الحج لعدد معين من داخل المملكة من مختلف الجنسيات، يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على تمكين ضيوف الرحمن من أداء شعيرة الحج وسلامتهم.

ونوه الشيخ "قمر الدين" بحرص واهتمام حكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وحرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن القرار لم يكن وليداً جديداً في صفحات التاريخ بل قد حدث قبل أكثر من أربعين مرة في تاريخ المسلمين، موضحاً أن من الأصول المقررة والقواعد الإسلامية أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقال "قمر الدين": القرار لاقى مباركة إسلامية ودولية لما له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالمياً ودعماً لجهود الدول والمنظمات الصحية في محاصرة انتشار الفيروس".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا تأييد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا قرار المملكة الحكيم والموفق، داعياً الله أن يحفظها راعية للإسلام والمسلمين.

المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مفتي كمبوديا: قرار المملكة يضمن إقامة شعيرة الحج وسلامة الحجاج
سبق

أكد المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف، أن قرار المملكة بمحدودية الحج لعدد معين من داخل المملكة من مختلف الجنسيات، يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على تمكين ضيوف الرحمن من أداء شعيرة الحج وسلامتهم.

ونوه الشيخ "قمر الدين" بحرص واهتمام حكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وحرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن القرار لم يكن وليداً جديداً في صفحات التاريخ بل قد حدث قبل أكثر من أربعين مرة في تاريخ المسلمين، موضحاً أن من الأصول المقررة والقواعد الإسلامية أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقال "قمر الدين": القرار لاقى مباركة إسلامية ودولية لما له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالمياً ودعماً لجهود الدول والمنظمات الصحية في محاصرة انتشار الفيروس".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا تأييد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا قرار المملكة الحكيم والموفق، داعياً الله أن يحفظها راعية للإسلام والمسلمين.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:08 PM

مفتي كمبوديا: قرار المملكة يضمن إقامة شعيرة الحج وسلامة الحجاج

أكد أن هذا التوجه حدث أكثر من 40 مرة في تاريخ المسلمين سابقًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
384

أكد المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف، أن قرار المملكة بمحدودية الحج لعدد معين من داخل المملكة من مختلف الجنسيات، يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على تمكين ضيوف الرحمن من أداء شعيرة الحج وسلامتهم.

ونوه الشيخ "قمر الدين" بحرص واهتمام حكومة المملكة بمصلحة الأمة الإسلامية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج هذا العام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وحرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وما تقوم به من إجراءات وقائية واحترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن القرار لم يكن وليداً جديداً في صفحات التاريخ بل قد حدث قبل أكثر من أربعين مرة في تاريخ المسلمين، موضحاً أن من الأصول المقررة والقواعد الإسلامية أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقال "قمر الدين": القرار لاقى مباركة إسلامية ودولية لما له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالمياً ودعماً لجهود الدول والمنظمات الصحية في محاصرة انتشار الفيروس".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا تأييد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا قرار المملكة الحكيم والموفق، داعياً الله أن يحفظها راعية للإسلام والمسلمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,476
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,340
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,658

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة