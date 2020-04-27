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الخمسة الكبار في مجلس الأمن يعقدون قمة عبر الإنترنت

تناقش قضايا السلام والأمن الدوليين

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على عقد قمة خماسية عبر الإنترنت اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح "لافروف" أن القمة الخماسية ستناقش قضايا السلام والأمن الدوليين، وفقاً لـ"رويترز".

مجلس الأمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخمسة الكبار في مجلس الأمن يعقدون قمة عبر الإنترنت
سبق

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على عقد قمة خماسية عبر الإنترنت اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح "لافروف" أن القمة الخماسية ستناقش قضايا السلام والأمن الدوليين، وفقاً لـ"رويترز".

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
02:34 PM

الخمسة الكبار في مجلس الأمن يعقدون قمة عبر الإنترنت

تناقش قضايا السلام والأمن الدوليين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على عقد قمة خماسية عبر الإنترنت اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح "لافروف" أن القمة الخماسية ستناقش قضايا السلام والأمن الدوليين، وفقاً لـ"رويترز".

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