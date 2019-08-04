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بحضور مسؤولين ومختصين.. "الثقافة" تعقد ورشة عمل لمهرجان "الجنادرية"

لمناقشة تحسين وتطوير المهرجان الذي تقيمه الوزارة لأول مرة

عقدت وزارة الثقافة ورشة عمل مع مسؤولين من وزارة الحرس الوطني وخبراء ومختصين؛ لمناقشة تحسين وتطوير مهرجان التراث الوطني (الجنادرية)، الذي ستقيمه للمرة الأولى وزارة الثقافة، بعد أن قرّر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، في 16 يوليو من العام الجاري.

وانعقدت ورشة العمل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور ٢٢ مسؤولًا ومختصًّا؛ لبحث استعدادات انطلاق المهرجان.

وبحث المجتمعون سبل تحسين البرنامج الثقافي في مهرجان "الجنادرية" الـ34، كما ناقشوا الفرص السانحة وآليات تطوير البرنامج بما يتوافق مع أهداف الوزارة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وتعمل وزارة الثقافة على مواصلة النجاحات السابقة وتقديم ما يليق بالمهرجان الوطني العريق.

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بحضور مسؤولين ومختصين.. "الثقافة" تعقد ورشة عمل لمهرجان "الجنادرية"
سبق

عقدت وزارة الثقافة ورشة عمل مع مسؤولين من وزارة الحرس الوطني وخبراء ومختصين؛ لمناقشة تحسين وتطوير مهرجان التراث الوطني (الجنادرية)، الذي ستقيمه للمرة الأولى وزارة الثقافة، بعد أن قرّر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، في 16 يوليو من العام الجاري.

وانعقدت ورشة العمل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور ٢٢ مسؤولًا ومختصًّا؛ لبحث استعدادات انطلاق المهرجان.

وبحث المجتمعون سبل تحسين البرنامج الثقافي في مهرجان "الجنادرية" الـ34، كما ناقشوا الفرص السانحة وآليات تطوير البرنامج بما يتوافق مع أهداف الوزارة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وتعمل وزارة الثقافة على مواصلة النجاحات السابقة وتقديم ما يليق بالمهرجان الوطني العريق.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
05:17 PM

بحضور مسؤولين ومختصين.. "الثقافة" تعقد ورشة عمل لمهرجان "الجنادرية"

لمناقشة تحسين وتطوير المهرجان الذي تقيمه الوزارة لأول مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة الثقافة ورشة عمل مع مسؤولين من وزارة الحرس الوطني وخبراء ومختصين؛ لمناقشة تحسين وتطوير مهرجان التراث الوطني (الجنادرية)، الذي ستقيمه للمرة الأولى وزارة الثقافة، بعد أن قرّر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، في 16 يوليو من العام الجاري.

وانعقدت ورشة العمل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور ٢٢ مسؤولًا ومختصًّا؛ لبحث استعدادات انطلاق المهرجان.

وبحث المجتمعون سبل تحسين البرنامج الثقافي في مهرجان "الجنادرية" الـ34، كما ناقشوا الفرص السانحة وآليات تطوير البرنامج بما يتوافق مع أهداف الوزارة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وتعمل وزارة الثقافة على مواصلة النجاحات السابقة وتقديم ما يليق بالمهرجان الوطني العريق.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,273
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,476
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,522
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,564

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