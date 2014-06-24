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"الصحة": تسجيل 1255 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1247 خلال الـ24 ساعة الماضية

منها 7 في مكة و4 بجازان.. إعادة افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق

بعد تعقيمها عقب ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 17 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 138 يومًا إلى 1653 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها؛ هي: سبعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها 7 في مكة و4 بجازان.. إعادة افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق
سبق

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 17 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 138 يومًا إلى 1653 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها؛ هي: سبعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:55 PM

منها 7 في مكة و4 بجازان.. إعادة افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق

بعد تعقيمها عقب ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 17 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 138 يومًا إلى 1653 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي تم تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها؛ هي: سبعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وأربعة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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