عقد قران "محمد الأغا" و"علياء الحازمي" بجدة

احتفل أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، بعقد قران نجله الدكتور محمد، على الدكتورة علياء الحازمي .
ولظروف جائحة كورونا فقد تم عقد القران افتراضيًا، وسط فرحة الجميع.
احتفل أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، بعقد قران نجله الدكتور محمد، على الدكتورة علياء الحازمي .
ولظروف جائحة كورونا فقد تم عقد القران افتراضيًا، وسط فرحة الجميع.
احتفل أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، بعقد قران نجله الدكتور محمد، على الدكتورة علياء الحازمي .
ولظروف جائحة كورونا فقد تم عقد القران افتراضيًا، وسط فرحة الجميع.
احتفل أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، بعقد قران نجله الدكتور محمد، على الدكتورة علياء الحازمي .
ولظروف جائحة كورونا فقد تم عقد القران افتراضيًا، وسط فرحة الجميع.