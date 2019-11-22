عسير.. إطلاق موقع "عنايتي" للتسهيل على مستفيدي خدمات الهيئة الطبية

إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور لمكاتب الإركابات بمستشفيات المنطقة

اعتمد خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، برنامج الهيئة الطبية العامة بمنطقة عسير الإلكتروني (عنايتي)، الذي يساعد على تقديم الخدمة للمرضى إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور للهيئة الطبية أو لمكاتب الإركابات بمستشفيات المنطقة.

وبيَّن المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 27 / 3 / 1441 هـ سيكون التقديم للهيئة الطبية (إلكترونيًّا)، سواء لطلب إصدار قرار هيئة طبية، أو تجديد القرار، أو إصدار أمر إركاب، أو طلب نفقات نثرية، وذلك بالدخول على برنامج عنايتي الإلكتروني عن طريق الرابط الآتي http://mc.ah.gov.sa.

وأضاف بأن البرنامج كذلك يشمل المرضى الذين لديهم اعتذارات من مستشفيات حكومية، ويرغبون في العلاج خارج السعودية.

وأشارت صحة المنطقة إلى أنه في حال كان لدى أي مستفيد قرار من الهيئة ساري المفعول فإن عليه مراجعة مكتب الإركابات بالمستشفى القريب من مقر إقامته لأرشفة القرار حتى يتمكن من تفعيل (المستخدم) للمريض على البرنامج.

وأشار إلى أنه في حال واجه أي مستفيد أية صعوبات فإن صحة عسير ترحب بمراجعته قسم الإركابات في أقرب مستشفى لديه لشرح الآلية، وتقديم الخدمة اللازمة.

بدوره، قدَّم رئيس الهيئة الطبية العامة بمنطقة عسير، الدكتور محمد محيا، شكره وتقديره لخالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران، لاعتماده ودعمه إطلاق هذه الخدمة التي توفر الوقت والجهد للمستفيدين الكرام من خدمات الهيئة بشكل إلكتروني.