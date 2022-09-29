النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مركز كفاءة المياه" يطلق حملة توعوية لترشيد الاستهلاك

تستهدف منسوبي الجهات الحكومية.. على مدى 4 أيام

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه اليوم، حملة توعوية لرفع الوعي في ترشيد الاستهلاكات المائية؛ وذلك عن طريق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، التي تستهدف منسوبي الجهات الحكومية، متمحورةً حول سلوكيات وطرق الاستهلاك الأمثل للمياه داخل وخارج المنشآت.

وتستهدف الحملة، التي تستمر مدة أربعة أيام، عشر جهات حكومية وهي كل من: وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التعليم، الحرس الوطني، وزارة الرياضة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وزارة الشؤون الإسلامية كمرحلة أولى لتغطية الجهات الحكومية.

ويركز المركز على قياس استهلاك المياه للمنشآت قبل وبعد الحملة، وتحليل ومقارنة الإحصائيات، وتفعيل استطلاع الرأي لقياس معرفة منسوبي الجهات بالبرنامج، ومدى إدراكهم لطرق الاستهلاك المائي.

وأكد المركز أنه يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية في أولى حملاته؛ منها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستدامة المائية، وخفض الاستهلاك المائي في المنشآت الحكومية؛ بما يتناسب مع حاجة كل منشأة، وتقديم حلول الترشيد المائي.

وبالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والمركز؛ يتم تحقيق النتائج المرجوة من الحملة من رفع الوعي بالاستهلاكات المائية، وتقديم حلول الترشيد وإيصال الرسائل ونشرها بين منسوبيهم، وتعزيز قدرة المملكة على إدارة مواردها المائية والاستفادة منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مركز كفاءة المياه" يطلق حملة توعوية لترشيد الاستهلاك
سبق

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه اليوم، حملة توعوية لرفع الوعي في ترشيد الاستهلاكات المائية؛ وذلك عن طريق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، التي تستهدف منسوبي الجهات الحكومية، متمحورةً حول سلوكيات وطرق الاستهلاك الأمثل للمياه داخل وخارج المنشآت.

وتستهدف الحملة، التي تستمر مدة أربعة أيام، عشر جهات حكومية وهي كل من: وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التعليم، الحرس الوطني، وزارة الرياضة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وزارة الشؤون الإسلامية كمرحلة أولى لتغطية الجهات الحكومية.

ويركز المركز على قياس استهلاك المياه للمنشآت قبل وبعد الحملة، وتحليل ومقارنة الإحصائيات، وتفعيل استطلاع الرأي لقياس معرفة منسوبي الجهات بالبرنامج، ومدى إدراكهم لطرق الاستهلاك المائي.

وأكد المركز أنه يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية في أولى حملاته؛ منها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستدامة المائية، وخفض الاستهلاك المائي في المنشآت الحكومية؛ بما يتناسب مع حاجة كل منشأة، وتقديم حلول الترشيد المائي.

وبالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والمركز؛ يتم تحقيق النتائج المرجوة من الحملة من رفع الوعي بالاستهلاكات المائية، وتقديم حلول الترشيد وإيصال الرسائل ونشرها بين منسوبيهم، وتعزيز قدرة المملكة على إدارة مواردها المائية والاستفادة منها.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
12:45 PM

"مركز كفاءة المياه" يطلق حملة توعوية لترشيد الاستهلاك

تستهدف منسوبي الجهات الحكومية.. على مدى 4 أيام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
171

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه اليوم، حملة توعوية لرفع الوعي في ترشيد الاستهلاكات المائية؛ وذلك عن طريق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه "قطرة"، التي تستهدف منسوبي الجهات الحكومية، متمحورةً حول سلوكيات وطرق الاستهلاك الأمثل للمياه داخل وخارج المنشآت.

وتستهدف الحملة، التي تستمر مدة أربعة أيام، عشر جهات حكومية وهي كل من: وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التعليم، الحرس الوطني، وزارة الرياضة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وزارة الشؤون الإسلامية كمرحلة أولى لتغطية الجهات الحكومية.

ويركز المركز على قياس استهلاك المياه للمنشآت قبل وبعد الحملة، وتحليل ومقارنة الإحصائيات، وتفعيل استطلاع الرأي لقياس معرفة منسوبي الجهات بالبرنامج، ومدى إدراكهم لطرق الاستهلاك المائي.

وأكد المركز أنه يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية في أولى حملاته؛ منها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستدامة المائية، وخفض الاستهلاك المائي في المنشآت الحكومية؛ بما يتناسب مع حاجة كل منشأة، وتقديم حلول الترشيد المائي.

وبالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والمركز؛ يتم تحقيق النتائج المرجوة من الحملة من رفع الوعي بالاستهلاكات المائية، وتقديم حلول الترشيد وإيصال الرسائل ونشرها بين منسوبيهم، وتعزيز قدرة المملكة على إدارة مواردها المائية والاستفادة منها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,068
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,767
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,940
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,368

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة