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أدوات أمنية جديدة من "فيسبوك" لمستخدميها في 2021

بعد انتهاء اختبارها على عدد محدود بداية من العام المقبل

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن موقعها للتواصل الاجتماعي سيتضمن توفير أدوات أمنية جديدة لمستخدميها خلال عام 2021 المقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن فيسبوك ستبدأ في السماح للمستخدمين بإعداد مفاتيح الأمان المادية لتأكيد هويتهم قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

وأشارت إلى أن تلك الأدوات ستكون متاحة لجميع المستخدمين بعد انتهاء اختبارها على عدد محدود بداية من العام المقبل.

وستتيح "فيسبوك" أيضاً إمكانية ربط مفتاح أمان بالأجهزة الأخرى مثل جهاز كمبيوتر سطح المكتب مثلاً قبل تسجيل الدخول، والعكس أيضاً.

كما ستمكن أيضاً الشركة من شراء مفاتيح خاصة بالأجهزة من خلال تجار التجزئة، بحيث تسمح لهم بفتح حساباتهم في حالة رغب المستخدم في المزيد من أمان حسابات فيسبوك الخاصة به.

وأطلقت "فيسبوك" على تلك الأدوات اسم "فيسبوك بروتيكت" لمزيد من الأمان الخاص بالحسابات، وعدم السماح لأي متطفلين أو هاكرز باختراق حسابات المستخدمين مستقبلاً.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أدوات أمنية جديدة من "فيسبوك" لمستخدميها في 2021
سبق

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن موقعها للتواصل الاجتماعي سيتضمن توفير أدوات أمنية جديدة لمستخدميها خلال عام 2021 المقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن فيسبوك ستبدأ في السماح للمستخدمين بإعداد مفاتيح الأمان المادية لتأكيد هويتهم قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

وأشارت إلى أن تلك الأدوات ستكون متاحة لجميع المستخدمين بعد انتهاء اختبارها على عدد محدود بداية من العام المقبل.

وستتيح "فيسبوك" أيضاً إمكانية ربط مفتاح أمان بالأجهزة الأخرى مثل جهاز كمبيوتر سطح المكتب مثلاً قبل تسجيل الدخول، والعكس أيضاً.

كما ستمكن أيضاً الشركة من شراء مفاتيح خاصة بالأجهزة من خلال تجار التجزئة، بحيث تسمح لهم بفتح حساباتهم في حالة رغب المستخدم في المزيد من أمان حسابات فيسبوك الخاصة به.

وأطلقت "فيسبوك" على تلك الأدوات اسم "فيسبوك بروتيكت" لمزيد من الأمان الخاص بالحسابات، وعدم السماح لأي متطفلين أو هاكرز باختراق حسابات المستخدمين مستقبلاً.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:15 PM

أدوات أمنية جديدة من "فيسبوك" لمستخدميها في 2021

بعد انتهاء اختبارها على عدد محدود بداية من العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن موقعها للتواصل الاجتماعي سيتضمن توفير أدوات أمنية جديدة لمستخدميها خلال عام 2021 المقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن فيسبوك ستبدأ في السماح للمستخدمين بإعداد مفاتيح الأمان المادية لتأكيد هويتهم قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

وأشارت إلى أن تلك الأدوات ستكون متاحة لجميع المستخدمين بعد انتهاء اختبارها على عدد محدود بداية من العام المقبل.

وستتيح "فيسبوك" أيضاً إمكانية ربط مفتاح أمان بالأجهزة الأخرى مثل جهاز كمبيوتر سطح المكتب مثلاً قبل تسجيل الدخول، والعكس أيضاً.

كما ستمكن أيضاً الشركة من شراء مفاتيح خاصة بالأجهزة من خلال تجار التجزئة، بحيث تسمح لهم بفتح حساباتهم في حالة رغب المستخدم في المزيد من أمان حسابات فيسبوك الخاصة به.

وأطلقت "فيسبوك" على تلك الأدوات اسم "فيسبوك بروتيكت" لمزيد من الأمان الخاص بالحسابات، وعدم السماح لأي متطفلين أو هاكرز باختراق حسابات المستخدمين مستقبلاً.

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