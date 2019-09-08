بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس كوت ديفوار في الديوان الملكي بجدة

أقام مأدبة غداء تكريماً له وللوفد المرافق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار حيث كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

وقد أجريت لرئيس جمهورية كوت ديفوار مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين بعد ذلك صافح مستقبليه، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية كوت ديفوار. عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الحسن واتارا إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير خالد بن فيصل بن تركي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.